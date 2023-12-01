شكرا لقرائتكم خبر عن اتباع نظام غذائى نباتى يحسن صحة القلب عند التوأم فى شهرين بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائي نباتي يعمل على تحسن صحة القلب، ويقلل من فرص الإصابة بالأمراضه المختلفة خلال 8 أسابيع أي شهرين لدى التوأم، وذلك وفقًا لما نشرته جريدة dailymail البريطانية.

أوضحت الجريدة خلال تقريرها أن الأشقاء التوائم الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا تحسنت صحتهم بشكل عام، والسبب في اختيار التوأم بسبب وجود جينات وأنماط حياة مماثلة، حيث انخفاض لديهم نسب الكولسترول الضار، والسكر، كما أنهم تمكنوا من التخلص من الوزن الزائد وتقلل فرص تعرض القلب لأي مشاكل صحية، وكل ذلك في فترة شهرين.

وعلى الرغم من ارتباط النظام النباتي بمشاكل صحية أخرى مثل فقر الدم والاكتئاب، إلى أن فريق البحث في كاليفورنيا يعتقد أن هذه النتائج تشير إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث إن الكوليسترول والسكر في الدم والوزن كلها عوامل خطر.

وقال الدكتور كريستوفر جاردنر، باحث التغذية في جامعة ستانفورد، إن اتباع نظام غذائي نباتي يعتبر صحيًا أكثر من تناول البروتين الحيواني.

وأشار التقرير إلي أنه الدراسة شملت 22 زوجًا من التوائم المتماثلة بمتوسط ​​عمر 39 عامًا، ولم يكن لدى أي من المشاركين مشاكل في القلب والأوعية الدموية أو يعانون من السمنة المفرطة، حيث كان متوسط ​​مؤشر كتلة الجسم لديهم 25.9، ما يشير إلى أن المشاركين كانوا يعانون من زيادة طفيفة في الوزن.

وقام باحثون من جامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا باختيار توأم يقوم كل واحد باتبع نظام غير الآخر، فواحد يتبع النظام النباتي، والأخر يتبع نظامًا غذائيًا أكثر غني آكلة اللحوم، وشمل كلا النظامين الغذائيين الخضار والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة، وضم السكريات والحبوب المكررة للنظامين.

وأخذ الباحثون وزن المشاركين ودمهم على ثلاث فترات طوال فترة الدراسة، في بداية التجربة، وبعد أربعة أسابيع، وبعد ثمانية أسابيع، انخفض الكولسترول بنسبة 14%، والسكر 20%، ولذا أكد الباحثون، أنه بعد ظهور هذه النتائج ثبت اتباع نظام غذائي نباتي يعتمد أكثر على النباتات.