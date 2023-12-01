اوميغا 3، 6، 9 هل يزيد الوزن؟

بيروت - نادين محمد - أوميغا 3 6 9 أو Triple Omega 3 6 9 من المكملات الغذائية التي شاع استخدامها لمكافحة وعلاج بعض الأمراض. تعرف هذه الأحماض الثلاثية باسم علمي، وهو زيت بذور الكتان العضوي Organic Flaxseed Oil الذي يستخلص من بذور الكتان، إحدى مصادر حمض الألفا لينولينيك Alpha Linolenic الذي يتحول في الجسم إلى الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة Polyunsaturated Fatty Acid، وهي حمض زيت دوار الشمس أو حمض اللينولييك، زيت الكتان أو حمض اللينولينيكAcid Linolenic وحمض الأراكيونيك Arachidonic Acid ، كما يحتوي على حمض الإيكوسابنتاينويك Ecosapentaenoic Acid وحمض الدوكوساهكسانويك Docosahexaenoic Acid ، أحد أنواع أحماض أوميغا 3.

يتوفر هذا المكمل الغذائي في الصيدليات بتواقيع عدة شركات مصنعة، ليقدم فوائد مضاعفة لهذه الأحماض مجتمعة، لكن لا بد من التنويه، أنه ينبغي استشارة الطبيب قبل استخدامه، فقد يكون الجسم بحاجة إلى أحدها، دون الآخر.

في ما يلي فوائد كل نوع من هذه الأحماض، آثاره الجانبية، خاصة لجهة زيادة أو نقصان الوزن ومصادره الغذائية....

أوميغا 3

الصورة من freepik



يعرف بزيت السمك، له فوائد كثيرة للجسم، منها:

• يساهم في خفض معدل ضغط الدم.

• يبطىء معدل تشكل الدهون الثلاثية في الكبد أو ما يعرف بـ Triglycerides، وبالتالي يخفض من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

• يقي من الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية، النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

• يعزز مستويات الدهون النافعة في الدم.

• يخفف من خطر انسداد وتصلب الشرايين.

• يقلل من خطر الموت المفاجئ لدى الأشخاص المصابين بالأمراض القلبية.

هل أوميغا 3 يزيد أو ينقص الوزن؟



لا يوجد دليل علمي كافٍ لتأكيد دور أوميغا 3 في زيادة الوزن أو نقصانه، فهذا الأمر يحتاج للمزيد من الأبحاث، إذ إن بعض الدراسات وجدت أن تضمين المكملات الغذائية لحمض أوميغا 3 في النظام الغذائي الخاص بمرضى الزهايمر لمدة 6 أشهر، يحفز لديهم الشهية، ما يسبب زيادة في الوزن، كما يساهم في استعادة الكتلة العضلية التي تم فقدها في جلسات العلاج الكيميائي المكثفة لمرضى السرطان. بالمقابل، أثبتت دراسات أخرى أن أوميغا 3 يحدث تغييرات إيجابية في الكبد والأمعاء الدقيقة، ما يساهم في خسارة الوزن، كما يمنع تكاثر الخلايا الدهنية وتخزينها، يحفز الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

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الآثار الجانبية لأوميغا 3

تناول مكملات أوميغا 3 يحدث بعض الآثار الجانبية، منها:

• يتداخل مع الأدوية المسؤولة عن تخثر الدم.

• يسبب بعض الاضطرابات الهضمية البسيطة.

• مثل: التجشؤ، وسوء الهضم، والإسهال.

• بعض العوارض الجانبية لدى الذين يعانون من حساسية السمك.

• بعض المكملات الغذائية تحتوي على أوميغا 3 وفيتامين A والإكثار من تناول هذا الأخير يسبب سمية.

مصادر أوميغا 3 الغذائية

• الأسماك بمختلف أنواعها، مثل كبد الحوت، السالمون، السردين، الماكريل والتونة.

• المكسرات والبذور، مثل بذور الكتان، الجوز، الزبيب.

• الزيوت النباتية، مثل زيت الكتان، زيت الكانولا، زيت الخردل وزيت الصويا.

• فول الصويا أو التوفو.

• السبانخ والكرنب.

فوائد أوميغا 6



• يساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية الضارة ورفع مستويات الكوليسترول الجيدة، وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

• يتحكم بمستوى السكر بالدم.

• يساهم في تعزيز الذاكرة ومهارات التفكير.

أوميغا 6 والوزن



الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بأوميغا 6 أو المكملات منه، يمكن أن يسبب زيادة الوزن، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الدهون.

الآثار الجانبية لأوميغا 6

وبالرغم من أن دهون أوميغا 6 صحية، لكن الإكثار منها يشكل ضرراً على الجسم ويتمثل بـ :

• تناول كميات كبيرة من أحماض أوميغا 6 الدهنية يزيد من زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى مرضى السكري.

• يسبب صعوبة في التنفس عند مرضى انسداد الرئة المزمن.

• يزيد من نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

مصادر أوميغا 6 الغذائية

الصورة من freepik



• الجوز، اللوز، الصنوبر، بذور عباد الشمس...

• الزيوت النباتية، مثل زيت بذور العنب، زيت عباد الشمس، زيت الذرة، زيت الجوز، زيت بذرة القطن، زيت فول الصويا، زيت الكانولا، زيت العصفر، زيت اللفت، السمن النباتي، البيض، الدجاج...

تجدر الإشارة، إلى أن بعض الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من أوميغا 6، خاصة منها الزيوت تفتقد إلى أحماض أوميغا 3 أو تحتوي على نسب متدنية منها، ما يستدعي الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بأوميغا 3 .

أوميغا 9



تعرف باسم حمض الأوليك Oleic acid، يمكن أن ينتجها الجسم بشكل دائم دون الحاجة لمصادر خارجية، خلافاً لأحماض 3 و 6 .

فوائد أوميغا 9

• يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

• يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم ويزيد من الكوليسترول الجيد، ما يمنع تراكم الترسبات في الشرايين المسببة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

• يخفف من حدة الألم لدى المرضى المصابين بالتهاب المفاصل.

• يزيد من مستويات الطاقة في الجسم.

• يخفف من حدة التوتر والقلق.

الآثار الجانبية لأوميغا 9



• يتسبب بحدوث غازات وإسهال.

• حساسية في الجلد.

• غثيان.

• ضعف في التذوق.

مصادر أوميغا 9 الغذائية



• كافة أنواع اللحوم، خاصة منها الأسماك.

• الكاجو، اللوز، الجوز، البندق، القرطم، المكاديميا، الأفوكادو، بذور الشيا...

• زيت الزيتون، زيت دوار الشمس، زيت الفول السوداني، زيت اللوز، زيت السمسم، زيت الكاجو، زيت الأفوكادو، زيت الصويا، زيت الكانولا وزبدة اللوز.

• الخضراوات الخضراء الداكنة.

بعدما تعرفت على فوائد كل نوع من الاحماض الدهنية على زيادة أو نقصان الوزن اليك فوائد اوميغا 3 الجمالية للبشرة والشعر.