عززي نظامكِ الغذائي بـ 4 أطعمة كل يوم لصحة جيدة وعمر طوي

بيروت - نادين محمد - إن تناول الأطعمة الصحية واللذيذة يمكن أن يعزز الصحة ويطيل العمر، لاسيما وان النظام الغذائي يمد الجسم بالعناصر أساسية وهو أهم شيء يؤثر على صحة الشخص.

حسب الخبراء هناك أطعمة أثبت أنها تعزز الصحة وتطيل العمر، حتى أن الخبراء يعتقدون أن من يداوم على تناولها ربما يعيش حتى 100 عام.

تسمى هذه الأطعمة بـ "النظام الغذائي للمنطقة الزرقاء" وتضم الحبوب الكاملة والفواكه والبقوليات والخضروات، القهوة والشاي الأخضر والأسود والبيض موجودة أيضًا من ضمن هذه اللائحة.

أطعمة صحية تعزز الصحة:

في ما يلي خمسة عناصر أساسية في نظام المنطقة الزرقاء التي تعمل على تعزيز الصحة:

التوت

لاذع ولكن حلو، التوت الأزرق له كل فوائد صحية عديدة أهمها مكافحة الشيخوخة بفضل محتواه من مضادات الأكسدة . تشير الدراسات أيضًا إلى أن التوت قد يمنع الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والاضطرابات العصبية وبعض أشكال السرطان مثل سرطان الثدي. التوت غني بالألياف، ويساعد في عملية الهضم ومليء بفيتامين C.

يمكنكِ تناول التوت في العصائر أو في الوصفات المختلفة والأفضل تناوله طازجًا.

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التوت يحتوي على مضادات الأكسدة - المصدر freepik



الحمص

الحمص غني بالبروتين والمواد المغذية، وهو عبارة عن حبوب صحية للقلب. يحتوي كوب واحد مطبوخ من الحمص على 14.5 جرامًا من البروتين و12.5 جرامًا من الألياف. تجعلك هذه الألياف تشعرين بالشبع لفترة أطول ما يساعد في انقاص الوزن. كما أنه مصدر غني لفيتامين B9، لذلك يمكن الاعتماد على الحمض كمكمل غذائي طبيعي بدلاً من الأدوية.

تناولي الحمص في السلطة أو في طبق الوصفات المختلفة . يمكنك دائمًا تحضير الحمص بالفلفل الأحمر أو مع اوراق البقدونس.

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الكينوا

الكينوا هي بروتين كامل، يزود الجسم بالأحماض الأمينية الأساسية التي لا يستطيع إنتاجها بمفرده. أمراض القلب والأوعية الدموية هي القاتل الأول عالميا، لذا يجب أن تكون الأطعمة الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والتي تنظم نسبة السكر في الدم وضغط الدم ونبضات القلب عنصرًا أساسيًا. كما تدعم الكينوا العظام ووظائف الخلايا، وتحمي الدماغ والقلب.

تعتبر الكينوا طريقة لذيذة لتعزيز كمية الألياف التي تتناولها مما يساعد في تقليل الإمساك والانتفاخ. في المتوسط، يجب أن يحصل البالغون على 25 إلى 35 جرامًا من الألياف يوميًا. استخدام الكينوا بدلاً من خيارات الألياف الأقل مثل الأرز الأبيض أو الحبوب المصنعة يمكن أن يساعدك في تحسين صحة الأمعاء .

يمكنك استبدال أي وصفة تتطلب الأرز بالكينوا. بعيدًا عن الأطباق المقلية والأطباق الجانبية، تناولي السوشي والتاكو والبوريتو.

الكينوا غنية بالألياف - المصدر freepik



الأفوكادو



الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من البروتين وتحتوي على ما يقرب من 20 فيتامينًا ومعدنًا . كما أنها تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، وهي نوع جيد من الدهون الصحية للقلب والتي يحتاجها جسمكِ للبقاء في صحة جيدة.

الأفوكادو غني بالخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد على تقليل الالتهابات الداخلية في الجسم. وهو أفضل مصدر لأحماض أوميغا 3 الدهنية والفيتوستيرول والهرمونات النباتية مثل بيتا سيتوستيرول وستيجماستيرول. الدهون الموجودة في هذه الفاكهة فريدة من نوعها، فهي تساعد على تعزيز صحة المفاصل وتخفيف الآلام.

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الأطعمة وحدها تحقق لكِ الصحة الجيدة، بينما الأمر يتطلب تضافر مجموعة من الجهود، تبدأ بالأطعمة الصحية ومعها روتين رياضي يومي وأسبوعي. وبالطبع الابتعاد عن التدخين و السهر و العادات التي تفسد صحتكِ دون أن تلاحظين.



المصدر : Healthy women