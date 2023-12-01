شكرا لقرائتكم خبر عن الأشخاص النباتيون أقل عرضة 24% بأمراض القلب.. 5 فوائد لهذا النظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بنوعية الغذاء المتناول والقيمة الغذائية المرتبطة بالغذاء تعد من أهم الحيل التي تحافظ بشكل ملحوظ علي صحتك، فهل تعلم أن الأشخاص النباتيون يحظون بصحة جيدة بسبب اهتمامهم بالخضراوات والفواكه والأكل "الهيلثي" أكثر من الدهون.. نعم هذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع timesofindia.

أكد التقرير، أن الأبحاث أثبتت أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 24% مقارنة بالأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عادي، وهناك العديد من الفوائد الأخرى التي تحل علي الشخص النباتي، ومنها:

- التخلص من الوزن الزائد

اتباع نظام غذائي نباتي يساعد في التخلص من الوزن الزائد، لأنه منخفض السعرات الحرارية، والدهون وغني بالألياف، ويجعلك أكثر عرضه للشعور بالشبع لفترة طويلة.

- الوقاية من السرطان

النظام الغذائي النباتي له خصائص تقل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان القولون والمستقيم والثدي والبروستاتا، لأن هذا النظام الغذائي يعتمد في الأساس علي الأغذية المضادة للأكسدة التي تحد أو تقلل فرص الإصابة بالسرطان.

- الحفاظ علي صحة القلب

الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بأمراض القلب، لأن هذا النظام غني بالألياف ومضادات الأكسدة، وقليل الدهون، ولذا يعمل علي تنظيم الكولسترول ويحد من ارتفاع ضغط الدم.

- يحسن وظائف الكلى

يحسن وظائف الكلى بسبب غناه بالألياف.

- يحسن صحة الجهاز الهضمي

الألياف هي الأساس في هذا الأمر، لأنها من دورها تحسين عملية الهضم، والحد من الإمساك.