شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للإيدز.. أبرز الخرافات المتداولة حول المرض (اعرف الحقائق) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم في 1 ديسمبر من كل عام باليوم العالمى للتوعية بمرضى الإيدز، أبرز الشائعات والحقائق عن المرض ، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

خرافات وحقائق بشأن الإيدز الخرافة الأولى

إحدى الخرافات الأكثر انتشارًا حول مرض الإيدز هي أنه يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال العرضي مثل المصافحة أو مشاركة الأدوات أو المعانقة، بينما أن الحقيقة، أن مرض الإيدز ينتقل في المقام الأول عن طريق العلاقة الحميمة.

الشائعة الثانية

الخرافة أنه يمكن أن تصاب بالإيدز من لدغة البعوض، رغم أن الحقيقة أنه لا ينتقل الإيدز عن طريق لدغات البعوض. ففيروس نقص المناعة البشرية، الذي يسبب مرض الإيدز، لا يمكنه البقاء على قيد الحياة أو التكاثر داخل البعوض، بينما يتطلب الفيروس خلايا بشرية محددة للتكاثر، ويفتقر البعوض إلى البيئة اللازمة لنمو الفيروس.

الخرافة الثالثة

يعتقد بعض الأشخاص أن هناك مجموعات معينة فقط من الناس يمكنهم أن يصابوا بالإيدز، بينما الحقيقة يمكن أن يصاب المرض أى شخص بغض النظر عن عرقه أو جنسه، وأن للتوعية دورًا حاسمًا في منع انتشار الفيروس.

الخرافة الرابعة

يعتقد البعض أنه لا يوجد فرق بين فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ولكن الحقيقة، أن فيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يسبب مرض الإيدز، ويهاجم فيروس نقص المناعة البشرية الجهاز المناعي.