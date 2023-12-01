شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للإيدز.. كيف يؤثر فيروس نقص المناعة على الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى اليوم العالمى للتوعية حول مرض الإيدز الذى يحتفل به العالم في يوم 1 ديسمبر من كل عام، فإن فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)يكون سببًا في مشكلة صحية لدى النساء حيث يعرضهن لعدم انتظام الدورة الشهرية، وسوف يوضح التقرير التالى هذا، وذلك وفقًا لما نشره موقع healthshots.

وأوضح هذا التقرير تأثير فيروس نقص المناعة على التغييرات في الدورة الشهرية، حيث إن التأثير الإجمالي لفيروس نقص المناعة البشرية على جهاز المناعة والصحة في الجسم يمكن أن يؤدى إلى تغيير أنماط الدورة الشهرية التي تتماثل في غيابها أحيانًا، واضطرابات الدورة، وتأخير ميعادها .

تأثيرات فيروس نقص المناعة على الدورة الشهرية 1. عدم انتظام الدورة الشهرية

يمكن أن يسبب فيروس نقص المناعة البشرية اختلالات هرمونية، مما قد يؤدى إلى فترات غير منتظمة. لذلك، قد تواجه النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية اختلافات فى طول وكثافة الدورة الشهرية.

2. انقطاع الطمث

تعاني النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز في مرحلة متقدمة من انقطاع الطمث، وهو غياب الدورة الشهرية. وأكدت الدراسات التي تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية وغياب الدورة الشهرية على علاقة بين المشاركات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وانقطاع الطمث.

3. زيادة تدفق الدورة الشهرية

قد تساهم تحديات الجهاز المناعى المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية في نزيف الحيض الشديد لدى بعض النساء.

4. آلام الدورة الشهرية

يمكن أن يؤدى فيروس نقص المناعة البشرية إلى مشاكل صحية عامة، وقد تعانى النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية من زيادة آلام الدورة الشهرية أو عدم الراحة.

5. تجلط الدورة الشهرية

قد تلاحظ بعض النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية تغيرات في تناسق دم الدورة الشهرية، بما في ذلك زيادة التخثر.