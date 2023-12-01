شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 3 أدوية جديدة لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية والليمفوما المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة صفاء رمضان أستاذ أورام الدم بالمعهد القومى للأورام، مدير أبحاث مركز الاستكشافات فى كامبرديج بإنجلترا، خلال مؤتمر المعهد القومى للأورام والذى سيختتم أعماله مساء اليوم بالقاهرة، إن هناك جيلا جديدا من الأدوية التى تمت الموافقة عليها لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية، والليمفوما المتعددة "سرطان الدم"، بالمراحل المتقدمة من المرض.

وأضافت: هذه الأدوية تعمل من خلال تحفيز الجهاز المناعى للمريض للتعرف على خلايا الأورام لمحاربة السرطان، وقد تم الموافقة على 3 أنواع منهم من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA".

وقالت، إنه يعالج نوعين من أشهر أنواع سرطانات الغدد الليمفاوية، وفى الليمفوما المتعددة "سرطان الدم" أيضا، موضحة أن هناك نوعين آخرين من العلاج سيتم الموافقة عليهما وطرحهما خلال أشهر.

وأضافت: هذه الأدوية تسمح للأجسام المضادة بالتعرف على الخلايا السرطانية، وأيضا التعرف على الخلايا المناعية بالجهاز المناعى، وهذا يعتمد على تعرف الجهاز المناعي على الخلايا السرطانية من خلال المقاربة بينهما بدون الاحتياج إلى خطوات كثيرة، وهذا يؤدى إلى مكافحة الورم، وقد تمت الموافقة على 3 أدوية، ويمكن استخدامها فى المراحل المتقدمة من المرض.

وقالت، إن هذا يفتح المجال لعلاج المرضى فى المراحل المتقدمة من المرض وذلك من خلال إعطاء العقار من خلال الوريد أو بحقن تحت الجلد، وهو حلم تحقق لأن هؤلاء المرضى لم يكن لهم علاج من قبل، و50% من المرضى يظلوا فى استجابة خلال أكثر من عام ونصف أو عامين، حيث يتحسن المرضى على هذه الأدوية وتفتح المجال أمام علاجات أخرى يمكن تناولها وقد لا يعود المرض مرة أخرى وهو يمثل طفرة فى علاج أورام الدم والغدد الليمفاوية.

يذكر أن المؤتمر شارك فيه عدد من خبراء العالم والمصريين فى مجال الأورام، وتم استعراض المبادرات الرئاسية فى مجال مكافحة أورام الثدى والبروستاتا والرئة والقولون وسرطان عنق الرحم.