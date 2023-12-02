شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ضغط الدم.. 5 علاجات منزلية للحفاظ على نسبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يشعر بعض الأشخاص أن انخفاض ضغط الدم أمر عادى، لكن الانخفاض الحاد في ضغط الدم قد يكون مميتًا.

ووفقًا لموقع "netmeds"، فالقراءة المناسبة لضغط الدم هي 120/80 ملم، ويحدث انخفاض ضغط الدم عادةً بسبب تدفق الدم غير المناسب إلى القلب، والذي يحدث عندما يقف الشخص فجأة من وضعية الجلوس أو الاستلقاء، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الإجهاد أو الجفاف أو نقص المغذيات أو الحمل أو الحساسية للأدوية.

وفي الغالب، قد يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى الشعور بالدوخة أو الغثيان أو فقدان الرؤية والوعي، إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، فإن انخفاض ضغط الدم المستمر يمكن أن يمنع الأكسجين والمواد المغذية الحيوية من التدفق إلى الدماغ ويسبب ضررًا مؤقتًا أو دائمًا في بعض الأحيان للدماغ والقلب والكلى.

يوصي الأطباء بالنظام الغذائي المناسب والإجراءات الوقائية لرفع مستويات ضغط الدم، ولكن على الجانب الأخر فأن العلاج بالأعشاب يمكنه السيطرة على انخفاض ضغط الدم.

الريحان

الريحان كنز من العناصر الغذائية مثل فيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كل هذه الفيتامينات تساعد في علاج انخفاض ضغط الدم والحفاظ على قراءة كافية لضغط الدم.

وجود مادة الأوجينول المضاد للأكسدة في أوراق الريحان لا يساعد فقط في رفع مستويات ضغط الدم المنخفضة، ولكن أيضًا يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

العرق السوس

تعتبر جذور عرق السوس علاجًا تقليديًا قويًا يهدف إلى علاج انخفاض ضغط الدم، بسبب خصائصه الفعالة المضادة للالتهابات، فإن شربه بانتظام يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.

الكافيين

توفر المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الأخضر وغيرها راحة مؤقتة من الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم، لذا فأن تناول كوب دافئ من الشاي أو القهوة في الصباح يعزز معدل ضربات القلب ويرفع مستويات ضغط الدم بشكل فعال لفترة قصيرة من الزمن. لكن تأكد من عدم إضافة الكثير من السكر إليه، لأنه أثناء زيادة ضغطك، قد تتسبب أيضًا في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

القرفة

توفر أعواد القرفة العديد من الفوائد الصحية عندما يتعلق الأمر بالتحكم في مستويات ضغط الدم، وجدت الدراسات أن القرفة فعالة في تنظيم ضغط الدم عندما يصبحان مرتفعين بشكل غير طبيعي أو منخفضين بشكل كبير، حيث تحتوي القرفة على معادن أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. كلاهما يساعد على مواجهة تأثير الصوديوم على ضغط الدم.

مشروب الجزر والبنجر

شرب عصير الجزر والبنجر مرة واحدة يوميًا مع العسل يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لزيادة مستويات ضغط الدم المنخفضة، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم المزمن، فإن تناول كوبين من عصير الجزر والبنجر يمكن أن يساعد في تنظيم ضربات القلب والحفاظ على توازن ضغط الدم.