شكرا لقرائتكم خبر عن لو مصاب بالتهاب رئوي.. أطعمة تساعدك فى الشفاء أبرزها البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بالالتهاب الرئوي يعد من الأمراض الخطيرة، ويجب التغذية الجيدة من أجل مقاومة المرض، خاصة أن هناك بعض الحيل الغذائية التي لا غني عنها، والتي تساهم في سرعة الشفاء.

ويقدم التقرير المنشور عبر موقع timesofindia، أبرزها:

- البرتقال

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، ولذا تناوله يمد الجسم بمضادات الأكسدة، ويعمل على تقوية الجهاز المناعي، والوقاية من التهاب الرئة، ويمكنك أيضًا تناول الفواكه الحمضية الأخرى مثل الليمون والتوت والكيوي والجريب فروت.

- الحبوب الكاملة

تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مثل الشعير والشوفان والأرز البني، كما أن تناولها يمد الجسم بالطاقة اللازمة للتعافي، وتقوي الجهاز المناعي، لأنها تحتوي علي السيلينيوم، كما أنها تحتوي على فيتامين ب الذي يساعد في التحكم في درجة حرارة الجسم، والسيلينيوم الذي يقوي جهاز المناعة.

- السوائل الساخنة

السوائل الساخنة لها تأثير مهدئ وخاصة في حالة وجود كحة شديدة، ولذا تناولك لها يعد خيارًا رائعًا.

- العسل

يخفف من الأعراض الشديدة لنزلات البرد والسعال والتهاب الحلق، ولذلك من الضروري لمرضى الالتهاب الرئوي إدراجه في نظامهم الغذائي.

- الزنجبيل

يساعد المصابين بالالتهاب الرئوي وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، فهو يقلل من ارتفاع نسبة الالتهابات بالجسم، فهو يسهل التنفس عن طريق تطهير القنوات القصبية من المخاط بشكل عفوي.