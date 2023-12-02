شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ صدر يوضح أسباب تليف الرئة.. أبرزها الإصابة بأمراض المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى شعراوى، أستاذ الأمراض الصدرية بطب الإسكندرية، أن التليف الرئوى يعنى أن نسيج الرئة يتغير وبدل ما هو نسيج مطاطى بحيث يتنفخ مع الشهيق ويرجع مرة أخرى الى حالته الطبيعية مع الزفير، ولكن فى حالة إصابة الشخص بالتليف يصبح النسيج صلب، فبتالى يدهور الى مشاكل صحية.

مفهوم تليف الرئةوأوضح استشارى الصدر أن تليف الرئة يحدث نتيجة تغييرات فى جدار الحويصلات الهوائية تؤدى الى أن نسيج الرئة يصبح صلب بدل ما كان مطاطا على طبيعته، مما يترتب على عرقلة وظيفة الحويصلات، بالإضافة الى زيادة حجم الحويصلات يجعل تبادل الغازات مع الدم بين الرئتين يكون بها صعوبة شديدة، فبتالى أن يكون وصول الاكسجين الى الدم أقل من الطبيعى. أسباب تليف الرئةوأشار الدكتور هانى الى أن هناك أنواع مختلفة وأسباب متعددة لتليف الرئة، ومن ضمن تلك الأنواع تأتى بدون سبب ويظهر فى كبار السن الذين أعمارهم تبدأ من 55 عاما، وهناك مجموعة من الأمراض التى تسبب تلف الرئة والتى من أبرزها أمراض المناعة مثل مرض الزئبة الحمرة، الروماتويدى، الروماتيزم، مشيرا الى أن هناك نوع من التليف يظهر بسبب التعرض باستمرار الى مواد معينة مثل المواد العضوية مثل عمال المناجم، وعمال الاراضى الزراعية الذين يتعرضوا الى المواد الكيميائية الخاصة برش المبيدات الحشرية، ومخلفات الحيوانات، كل ذلك مع المدى البعيد يسبب الإصابة بالتليف الرئة. أعراض تليف الرئةتتطرق استشارى الصدر الى أعراض الإصابة بمرض تليف الرئة الذى شمل على شكوى المريض بضيق فى التنفس ويزيد مع مرور الوقت بمعدل بطئ، بالإضافة الى صعوبة فى حركة الجسم نتيجة قلة تغذية خلايا الجسم بالاكسجين الازم، فبتالى تبدأ كل أعضاء الجسم مع الوقت فيما بعد تتأثر بذلك . طرق علاج التليفأضاف الدكتور هانى بأن مسالة العلاج تكون على حسب سبب التليف ذاته،اذا كان نتيجة خلل فى الجهاز المناعة وفى تلك الحالة يتم أستخدام العلاج الغنية بمركبات التى تحتوى على كورتيزون وتستخدم لفترات طويلة، ولكن مع تطور التكنولوجيا العلمية الطبية بدأ يظهر مركبات مخصصة لعلاج التليف ذاته وهناك نوعين يتم تناولها على مدة زمنية طويلة.

وشدد على ضرورة الإقلاع عن التدخين بكافة أنواعه سوى كانت السجائر العادية أو الالكترونية، الإصابة بارتجاع المريء هو أحد العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بتليف الرئة، لذلك يجب الوقاية منه بشكل فعال وتناول الادوية السليمة.