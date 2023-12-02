شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: لا يوجد دليل على وجود فيروس جديد بالصين ولا داعى للقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" إنه لا يوجد سبب للقلق بشأن الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال في الصين، مضيفة أنه لا يوجد دليل على وجود فيروس جديد، بحسب موقع "newsnationnow".

وأوضحت ماندي كوهين، مديرة مركز السيطرة على الأمراض أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بوجود فيروس جديد أو غير معروف منتشر في الصين."

وأضافت: "لا نعتقد أن هذا عامل ممرض جديد، نعتقد أن هذا يشمل فيروسات نعرفها مثل: كورونا والأنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، والالتهاب الرئوي أوالميكوبلازما".

وأشارت إلى أن المسئولين الصينيين أخبرونا أنه لا يوجد مسبب جديد للمرض لقد تمكنا من تأكيد هذه المعلومات بمصادر أخرى من شركائنا في الاتحاد الأوروبي وآخرين للتأكد من أننا حصلنا على الصورة الكاملة.

ومن جانبها أخبرت الصين منظمة الصحة العالمية أن هذا الارتفاع ناجم عن فيروسات معروفة مثل الأنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوى وليس نتيجة لمسبب مرض جديد.

ولم توص منظمة الصحة العالمية بأي تدابير محددة للمسافرين إلى الصين، لكنها نصحت "باتباع التدابير اللازمة للحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، والتي تشمل اللقاحات الموصى بها ضد الأنفلونزا وكورونا ومسببات الأمراض التنفسية الأخرى؛ الابتعاد عن الأشخاص المرضى؛ البقاء في المنزل عند المرض؛ وإجراء الفحوصات والرعاية الطبية حسب الحاجة؛ وارتداء الأقنعة؛ ضمان التهوية الجيدة؛ وغسل اليدين بانتظام.