شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح صحية لإزالة الحبر الفسفوري بعد الانتخاب والان مع تفاصيل الخبر
أكد استشاري الأمراض الجلدية، أن إزالة الحبر الفسفوري تتطلب الماء والصابون فقط لا غير، فهي الطريقة الصحية والآمنة على صحة الجلد، ولا تتسبب في التعرض لأي مشاكل جلدية كالحكة أو ظهور حبوب أو بثور.
وأضاف استشارى الأمراض الجلدية، أنه يحذر استخدام الكحول أو "الوايبس" أي المناديل المبللة لإزالة الحبر الفسفوري، لأنها تتسبب في الإصابة بالالتهابات الجلدية، لأن هذه المواد غير طبيعية وتتفاعل مع الحبر وتعرضك لمشاكل في الجلد، وذلك بالنسبة للمناديل المبللة، أما الكحول فهو لا يعرض الجلد لمشاكل صحية إلا أنه لا يستطيع تحقيق هدفك وهو التخلص أو القضاء علي أثار الحبر الفسفوري.
وأشار استشاري الأمراض الجلدية، أن بعض الأشخاص يقمون بوضع قشر الليمون علي الحبر الفسفوري بهدف التخلص من أثاره، وهذا الأمر قد يكون سبب في تعرضك للإصابة بحساسية الجلد خاصة إذا كنت أنت شخص يعاني من حساسية الحمضيات وأخيرا أكد استشاري الجلدية، علي ضرورة إزالة الحبر الفسفوري بالماء والصابون فقط.
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