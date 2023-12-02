شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لذوي الهمم.. إعاقات تكشفها أشعة الـ4D خلال الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق غدًا يوم 3 ديسمبر وهو تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بذوي الهمم، وبهذه المناسبة نتعرف على نوع من الأشعة يساعد فى اكتشاف إصابة الجنين بأى تشوهات.

وأكد الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في جامعة عين شمس، أن أشعة الـ4D تعد من التقنيات المهمة خلال الحمل، حيث إنها تساعد في إكتشاف إصابة الجنين بأي تشوهات أو عيوب خلقية، لأنها تكشف عن جميع أعضائه الداخلية بداية من المخ إلى القدمين، فهي تقوم بتقيم حالة الجنين وهو داخل الرحم.

وأضاف استشاري النساء والتوليد، أن هذه الآشعة يتم إجراؤها في الشهر الخامس من الحمل، وفي بعض الحالات يتم خضوع الحوامل للأشعة في الشهر الثالث ثم الخامس، وذلك زيادة الإطمئنان علي صحة الجنين.

وقدم راشد، أبرز ما تقوم به آشعة الـ4D في الكشف عن العيوب الخلقية الداخلية للجنين، ومنها:

- تكشف صحة الجهاز الهضمي، والتأكد من خلالها أن الأعضاء الداخلية مغطاه بشكل صحي.

- من عظمة الأنف يستطيع تقييم إذا كان هذا الجنين يعانى من متلازمة داون أم لا.

- تكشف صحة العمود الفقري، وتوازي العظام.

- تساعد في إكتشاف العيوب الخلقية للقلب.

- تكشف المخ ومن خلالها يستطيع الطبيب أن يقيم أي عيوب خلقية، وفي حالة الإصابة يحدد النوع المصاب به الطفل، سواء كان إعاقة ذهنية أو متلازمة داون.