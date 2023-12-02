شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح أهمية الغدة الدرقية وأعراض فرط نشاطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن المنوفى، استشارى أمراض الباطنة والغدد الصماء بطب قصر العينى، أن الغدة الدرقية هى غدة صغيرة فى الحجم وتتواجد أسفل العنق من الأمام فوق عضمة الترقوة، وتشبه الفراشة لأنها تحتوى على فصين، فص أيمن وأخر أيسر، وهذه الفراشة متواجدة فوق القصبة الهوائية مباشرة، حيث إن تلك الغدة تعد جزءًا من جهاز الغدد الصماء، وهى المسئولة عن العديد من الوظائف المختلفة فى الجسم، لانها تقوم بأنتاج هرمونين ضروريين هما الثيروكسين، ايودو ثايرونين، فى حالة حدوث اضطراب لتلك الغدة يترتب عليه مضاعفات صحية .

أوضح استشارى الغدد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الغدة الدرقية تؤثر على العديد من العمليات الحيوية بالجسم ولها دور رئيسى فى وظائف الجسم المختلفة، بشكل عام ترتبط هرمونات الغدة بكافة خلايا الجسم، لذلك فإنها تساهم فى تنشيط الكثير من الجينات التى تؤدى فى النهاية الى زيادة معدل الايض وتوليد الحرارة داخل الجسم .

بالإضافة الى أن وظائف الغدة الدرقية أيضًا تضمنت زيادة عملية حرق الدهون وزيادة السعرات الحرارية التى يحتاجها الجسم فى حالة الراحة، وزيادة عملية بناء وصنع البروتينات داخل الجسم، وتنظيم عملية حرق السعرات الحرارية، وتنشيط عملية تحطيم الكربوهيدرات، وتساهم فى تقليل الدهون، الحفاظ على معدل ضربات القلب الطبيعى، تعزز صحة العظام بشكل، كما تساعد الغدة فى ضبط مستويات الكالسيوم فى الدم، وغيرها .

كما أضاف الدكتور أيمن بأن هناك مضاعفات ناتجة من حدوث أى خلل فى الغدة الدرقية يعرض الشخص لخطر الإصابة ببعض الأمراض من بينها نشاط أو فرط فى الغدة، أو خمول الغدة الدرقية وهذا ما يحدث أحيانًا نتيجة اضطراب فى الغدة النخامية، مشيرًا إلى أن نشاط الغدة الدرقية يزيد من عملية انتاج هرموناتها بالجسم، والأكثر عرضة للإصابة بتلك الحالة السيدات وليس الرجال، وهناك حالات أخرى تصاب بعقيدات فى الغدة مع تقدم العمر.

وتتطرق الاستشارى الى أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، التى شملت العصبية الزائد، سرعة تقلبات المزاج، ضربات القلب السريعة، كثرة التعرق، الارق، وضعف فى العضلات، وهشاشة فى الأظافر، وسقوط فى الشعر، وفقدان الوزن، وعدم قدرة المريض على تحمل دراجات الحرارة، تورم فى مقدمة الرقبة، الشعور بالضيق فى التنفس، والم فى الحلق مصحوب بخشونة فى الصوت، بجانب صعوبة فى البلع.