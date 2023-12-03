شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى جراحة يوضح مضاعفات الفتق الإربى عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف مدحت، مدرس جراحة الأطفال بكلية طب كفر الشيخ، إن مشكلة الفتق الأربى من ضمن المشاكل الشائعة التى تظهر بشكل كبير عند الأطفال، وهو عبارة عن فتق خلقى، يحدث فى مرحلة تكوين الجنين، ويكون موجودًا منذ الولادة، موضحًا أن المنطقة الأربية الموجودة بجسم الطفل عند التقاء أسفل البطن مع أعلى الفخذ فوق الأعضاء التناسلية سوى فى الأولاد أو البنات، وحال التأخير فى علاج الفتق الأربى يسبب مخاطر صحية بالغة الخطورة.

وأوضح استشارى جراحة الأطفال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفتق الأربى يظهر فى صورة انتفاخ الجلد فى المنطقة الأربية، تلاحظه الأم عندما تغير ملابس ابنها أو بنتها، أو أثناء استحمامه، موضحًا أن هذا الفتق يزيد عند بكاء الطفل أو مع حزقه عند إصابته بالإمساك على سبيل المثال، لم يظهر فى كل الأوقات ولكن حين ظهوره يجب على والدة الطفل استشارة الطبيب المختص.

كما أوضح الدكتور شريف أن الفتق الأربى عبارة عن كيس واصل بين الغشاء البريتونى ومنطقة الأعضاء التناسلية عند الأطفال، مشيرًا إلى أن المضاعفات التى ستحدث فى حالة عدم علاجه، وتشمل: حدوث غرغرينا لجزء من الأمعاء أسفل البطن، ما يترتب عليه خطر الإصابة بتسمم فى الدم عند التأخير فى إجراء عملية، والمشكلة الأخرى التى يسببها الفتق أيضًا التأثير على الدم الذى يصل إلى الخصية ما يؤدى الى غرغرينا وموت الخصية فى سن صغير جدًا.

أما بالنسبة للمضاعفات التى يسببها الفتق الأربى فى البنات، ينزل الفتق على المبيض الصغير نتيجة صغر سنهم، مما يترتب عليه حدوث غرغرينا فى المبيض ونحتاج القيام بعملية أستصال للمبيض والبنت عمرها أيام، لذلك عندما نتأكد من وجود فتق أربى يجب تحديد عملية فى أقرب وقت منعا لحدوث أى مخاطر صحية للأطفال.

وأكد الدكتور شريف أن العملية الجراحية للفتق تجرى فى الجلد فى المنطقة الأربية ولا يترك أى أثار للجرح فيما بعد، وإذا كان الطفل عمره فوق السنة يمكن إجراء العملية بالمنظار.