شكرا لقرائتكم خبر عن زيوت تحمي بشرتك من الجفاف فى الشتاء.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب الكثير من الأفراد بمشكلة جفاف البشرة خاصة فى فصل الشتاء، نتيجة انخفاض درجات الحرارة والتعرض للرياح، بجانب عدم الشعور بالعطش وقلة شرب المياه والسوائل فى ظل الطقس البارد، وسنتعرف من خلال هذا التقرير على بعض الزيوت المفيدة التى تحميك من خطر الإصابة بجفاف الجلد، وذلك وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.



أوضح التقرير أن البشرة فى فصل الشتاء الذى يتميز بالبرودة والغبار وكثرة الأتربة، تصبح جافة ومتقشرة وتفقد إشراقها، لذلك تجد صعوبة فى العناية بها فى ظل تلك العوامل البيئية المختلفة، إلا أن هناك بعض الزيوت التى تساعدك فى التخلص من جفاف الجلد.

زيوت تستخدم لتقليل جفاف البشرة زيت الورديحتوي زيت الورد المعصور على البارد على فيتامين C وA وهو يحظى بشعبية كبيرة لتفتيح لون البشرة ومكافحة الشيخوخة الضوئية وتفتيح الندبات وتقليل فرط التصبغ ومنع تلف الحمض النووى وأكسدة الجلد.

زيت الجوجوبازيت الجوجوبا غني بفيتامين E وB والمعادن ومضادات الأكسدة. استخدمي زيت الجوجوبا على البارد لشد البشرة وتجديدها وترطيبها. زيت الكركم للوجهزيت الكركم يعالج مشاكل حب الشباب، والبشرة المصبوغة، والبشرة الباهتة، والبقع الداكنة، وتحسين نسيج الجلد، ويعمل كمضاد للأكسدة، ويقلل إصابتك بالجفاف، وليس له أى آثار جانبية.

زيت الأفوكادو زيت الأفوكادو له خصائص مضادة للشيخوخة، ويعمل كواقى من الشمس، وهو غني بالفيتامينات والمعادن، كما أنه يستخدم للأشخاص الذين يعانون من الأكزيما والصدفية، وسيساعد في الحفاظ على ترطيب بشرتك في الشتاء الجاف ويعزز الكولاجين،زيت الأفوكادو ضرورى لكل من الرجال والنساء خاصة في فصل الشتاء.

زيت شجرة الشاى يساعد على محاربة البكتيريا والفطريات، ويقلل من قشرة الرأس، ويعمل كمطهر للجروح، ويعزز التوهج والإشراق. يمكنك استخدامه مع كريم النهار وكريم الليل للحصول على تأثير أفضل.زيت شجرة الشاي له فوائد متعددة الأغراض. يمكنك تطبيقها كمنتج تجميل بالإضافة إلى منتج طبي. إنه جيد لكل من الجلد وفروة الرأس.