شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من خطر الإصابة بحمى الضنك.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو أبو القاسم، استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الكرنك بالأقصر، أن حمى الضنك هو مرض فيروسى وليس بكتيريا، وهذا يعنى عدم تناول المريض مضادات حيوية أثناء فترة العلاج، إلا إذا تم نقله أى عدوى بكتيريا، حيث ظهر هذا المرض فى عام 2010 فى دولتين فرنسا وكروتيا، ودخلت مصر عام 2015 .

أوضح الدكتور عمرو فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن مرض حمى الضنك يتم نقله عن طريق لدغات البعوض أو لسعات الذباب، ولا ينقل المرض من شخص الى آخر لأنه غير معدٍ، مشيرًا إلى ما ذكرته منظمة الصحة العالمية أن أعلى حصيلة إصابات ناتجة عن هذا المرض كانت فى عام 2019 على مستوى العالم حيث وصل المصابين خمسة ملايين و200 الف شخص، وسنويًا يصاب لا يقل عن 390 مليون فرد بحمى الضنك.

ونستطيع أن نفرق بين الإصابة بحمى الضنك والإنفلونزا عن طريق الأعراض رغم تشابه أعراضهما، فالإنفلونزا لا تتعدى 40 درجة الحرارة لدى الفرد، لكن الحمى أقل درجة حرارة الـ40 درجة، ثانيًا الحمى يشعر فيها المصاب بالصداع شديد وألم خلف العين وغثيان والقيء.

وأشار الاستشارى الى عدة طرق لحماية نفسك من خطر الإصابة بمرض حمى الضنك غير المعدى، والتى شملت تجنب لسعات البعوض وعدم الجلوس فى منطقة بها بعوض كثير، قدر المستطاع، ويجب عليك ضرورة استخدام مبيدات الحشرات، واستخدام الناموسية أثناء النوم، والحفاظ على تهوية المنزل وتعريضه للشمس، ويجب عليك ارتداء الملابس بأكمام لتجنب لدغات البعوض.

وشدد الاستشارى على عدم تناول المصاب للمسكنات التى تسبب مضاعفات صحية للحالة والتى من أبرزها حدوث سيولة فى الدم، مشيرًا الى أن فترة حضانة مرض حمى الضنك يبدأ من 3 أيام حتى أسبوع، ولكن هناك علاج من الطبيعة بسيط موجود فى كل منزل وهو أن نضع خل على نصف ليمونة وندعك بها أسفل الفك وتحت الإبط وبين القدمين لنزول درجة الحرارة من جسم المصاب.