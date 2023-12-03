تحذيرات من “مزيلات الاحتقان” لهذه الفئات

وأشارت الوكالة أن المادة المستخدمة كمزيلة للاحتقان، في حالات نزلات البرد أو الحساسية، قد تتسبب بمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي العكوس ومتلازمة تضيّق الأوعية الدماغية العكوسة، وهما تأثيران نادران يمكن أن يؤديا إلى انخفاض في تدفّق الدم إلى الدماغ، مما قد يُحدِث مضاعفات خطيرة مميتة.