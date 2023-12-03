5 عادات جيدة لكنها “تضر” بصحتنا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

تؤثر عاداتنا اليومية على سلوكنا أكثر مما ندرك، ووفقًا للأبحاث، يمكن للعادات الجيدة أن تكون مدمرة في الواقع؛ لذلك من الأفضل أن يكون لديك معرفة حول ما هو جيد وما هو سيئ بالنسبة لك، بشكل خاص.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز 5 عادات جيدة، لكنها من الممكن أن تضر بصحتنا، وفقًا لموقع “برايت سايد” بنسخته الإنجليزية.

ركوب الدراجة

على الرغم من أن ركوب الدراجة له ​​الكثير من الفوائد الصحية، إلا أن الأبحاث تظهر أنه ليس جيدًا لبناء عظام قوية، بل على العكس في الواقع، يمكن أن يضر بعظامك، فإذا كنت تمارس رياضة ركوب الدراجات منذ سنوات، فأنت أكثر عرضة للكسور.

استخدام غسول الفم

المواد المستخدمة في غسول الفم ليست مصممة لإزالة البكتيريا، وتزيل في الواقع بعض المكونات اللازمة لتكوين الأسنان، وتحتوي معظم غسولات الفم على مواد يمكن أن تسبب جفاف الفم، مما يجلب القليل من البكتيريا والجراثيم إلى فمك. وهذا يسبب رائحة الفم الكريهة. حاول الحصول على “غسول فم علاجي” لا يحتوي على أي من هذه المواد وبدلاً من ذلك يحتوي على المنثول أو الفلورايد.