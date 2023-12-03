احذر.. عناصر غذائية وفيتامينات نقصها يعرضك للإصابة بالسرطان

القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بتغذية صحية متكاملة العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، تعد من أهم الحيل التي تحمي الجسم من الأمراض، وأبرزها السرطان، وخلال هذا التقرير سنتعرف على هذه العناصر الغذائية التي تزيد من تعرض الجسم للإصابة بهذا المرض اللعين وفقا لموقع timesofindia.. - فيتامين دعندما يتعرض الجسم لنقصان في نسبة فيتامين د، يزداد فرص الإصابة بسرطان البروستاتا لدي الرجال، والثدي والقولون، ولذا يمكنك التعرض بشكل يومي لأشعة الشمس المفيدة، بالإضافة إلي تناول الأطعمة الغنية به كالبيض والزبادي. - فيتامين سييساعد على خلق مناعة قوية، لأنه مضاد للأكسدة، وبالتالي يحمي ويقلل من فرص الإصابة بالسرطان، ولكن عند نقصان نسبته يزداد الإصابة، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية به كالبرتقال، والجوافة والكيوى. - فيتامين هـيعد أحد الفيتامينات الغنية بمضادات الأكسدة، وعند نقصان نسبته تزداد الإصابة بالسرطان، ولذا يمكنك تعويضه عن طريق تناول المكسرات. - فيتامين أيحافظ علي صحة الجلد، والعين، ويقوي الجهاز المناعي، ولذا عند التعرض لنقصان نسبته يزداد الإصابة بسرطان الجلد، ولذا عليك تناول البطاطا والسبانخ. - حمض الفوليك عن نقصان نسبته يزداد الأمر سوءا، ويعرضك للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية به، كالورقيات الخضراء، والبقوليات. - الأوميجا3يعرف أيضا بعنصر زيت السمك، لأن الأسماك تعتبر العنصر الغذائي الجيد له، ويجب تناول الأسماك بشكل دائم للحد من السرطان الناتج عن نقصان نسبتها في الجسم. - الزنك

يعد من العناصر الغذائية الرائعة، والمهمة لجسم الإنسان، وعن تقصان نسبتها يزداد الأمر سوء ويعرضك للإصابة بالسرطان، و لذا يمكنك تناول اللحوم الحمراء، والألبان ومشتقتها والمكسرات.