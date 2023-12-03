أفضل وصفات إزالة الكرش في حصاد 2023

بيروت - نادين محمد - النظام الغذائي السيئ هو السبب الأول الذي يجعل أكثر من 59٪ من البالغين يعانون من دهون البطن، تناول الكثير من الأطعمة المصنعة وعدم تناول ما يكفي من الخضار والفواكه يؤثر على وظائف الجسم. وهذا يؤدي إلى بطء عملية التمثيل الغذائي والتهاب مزمن في الجسم. لذلك، يؤدي الالتهاب المزمن بدوره إلى تراكم الدهون في منطقة البطن.

هناك وصفات عديدة تساعد على التخلص من الكرش وحرق دهون البطن، والاهم ممارسة التمارين الرياضية للتخلص من هذه المشكلة.

إليكِ أفضل الوصفات لإزالة الكرش في حصاد 2023.

أعشاب لحرق دهون البطن والتخلص من الكرش

الصورة عن موقع Freepik

لا تساعد الأعشاب وحدها على إزالة الكرش دون اتباع حمية أو ممارسة الرياضة، كما أنها تساهم إلى حدٍّ ما في حرق الدهون من جميع مناطق الجسم وليس من الكرش فقط.

الزنجبيل



أحد أنواع التوابل، له استخدام واسع في الطب الشعبي، كما بينت الدراسات أنه يساعد في خفض الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون، من بينها دهون الكرش، وفي الوقت نفسه، من خلال كبح الشهية والتقليل من امتصاص الدهون. ففي مجموعة من الدراسات السريرية التي نشرت نتائجها في مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition وضمت 14 دراسة، تبين أن الزنجبيل له القدرة على إنقاص الوزن بشكل عام، وعلى التقليل من نسبة محيط الخصر إلى الورك.

الحلبة

من الأعشاب الطبيعية الكابحة للشهية، فهي تمنح شعوراً بالامتلاء لفترة طويلة، وذلك لاحتوائها على نسب عالية من الألياف القابلة للذوبان في الماء، كما أنها تساعد في إبطاء عملية الهضم، التخفيف من امتصاص الدهون والكربوهيدرات، وهذا يساهم في التقليل من كميات السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، وبالتالي خسارة الوزن وإزالة الكرش.

الكركم



يمتلك الكركم خصائص طبية فعالة في علاج الالتهابات والعديد من المشاكل الصحية، كما يساعد على فقدان الوزن، بسبب احتوائه على مادة الكركمين Curcumin. فقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 44 شخصاً يعانون من زيادة في الوزن أن تناول الكركم مرتين يومياً لمدة شهر يساهم في خسارة الوزن والتقليل من دهون البطن أو الكرش بمعدل 5 %.

الهندباء

إستخدمت عشبة الهندباء في القدم كعلاج للشراهة ولتنقية الجسم من السموم، كما أنها من الأعشاب المدرة للبول وتساعد أيضاً في إزالة دهون الكرش وتراكم السوائل في منطقة البطن، وهو حالة تعرف باسم الاستسقاء.



الأوريجانو



يحتوي الأوريجانو على مادة تدعى الكارفاكرول Carvacrol تؤثر على الجينات والبروتينات المسؤولة عن امتصاص وتخزين الدهون في مناطق مختلفة من الجسم، من بينها الكرش. كذلك، يحوي الأوريجانو على نسب وفيرة من الألياف التي تمنح شعوراً بالامتلاء لفترات طويلة، كما تعزز عمل الجهاز الهضمي، من خلال تسهيل حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وبالتالي تعتبر الأوريجانو عشبة لإزالة الكرش والدهون المتراكمة في مناطق أخرى من الجسم، كما تستخدم للتخفيف من مشاكل عسر الهضم، الحموضة، حرقة المعدة وطرد الغازات.

النعناع

يساهم النعناع في كبح الشهية، تحسين عملية الهضم، التقليل من فرص الإصابة بالإمساك والانتفاخ، وبالتالي يلعب دوراً مهماً في إنقاص الوزن، حيث يساعد على رفع معدل حرق الدهون بالجسم، لا سيما دهون البطن.

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كيفية التخلص من الكرش بسرعة

رياضة الهييت تساعد على إنقاص دهون البطن - المصدر freepik

إن اتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة والتخلص من التوتر يساعدكِ على التخلص من دهون البطن.



النظام الغذائي

الأطعمة المغذية والمُشبعة هي الأفضل لفقدان دهون البطن. أضيفي الخضار الورقي والخضروات الأخرى إلى نظامكِ الغذائي. تناولي الفواكه ذات السعرات الحرارية المنخفضة مثل الشمام والجريب فروت والتوت.

تناولي البروتينات الخالية من الدهون مثل السمك وصدر الدجاج والديك الرومي المطحون. تشمل البروتينات النباتية مثل العدس والفاصوليا والمكسرات والبذور وفول الصويا.

ابتعدي عن السكر المكرر والدقيق المكرر والأطعمة المقلية والأطعمة المجمدة والأطعمة المعلبة والأطعمة السريعة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

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رياضة الـ هييت

أفضل تمرين رياضي يمكنك القيام به على الإطلاق هو الهييت. يعد التدريب المتواتر عالي الكثافة طريقة رائعة للتخلص من الدهون والحصول على جسم متناسق، وهو فعال للغاية في التخلص من دهون البطن.





السيطرة على التوتر

التوتر يراكم الدهون في البطن، خصصي وقتًا لنفسكِ، حتى لو كان 20 دقيقة يوميًا. اقرأي كتابًا، وارقصي، وارسمي، واطبخي، قومي بالنشاط الذي يحد من شعوركِ بـ التوتر. استرخي كل يوم، وليس فقط في عطلات نهاية الأسبوع.

تجنبي الأطعمة المسببة للانتفاخ

بعض الأطعمة قد تسبب الانتفاخ تجنبيها، مثل معظم الأطعمة السريعة، والمشروبات الغازية، والكرنب، والفجل، والقرنبيط، كل هذا يسبب الانتفاخ. إن اتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة والتخلص من التوتر وعيش نمط حياة أفضل يمكن أن يساعدك على التخلص من بطن البطن.



وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن

الصورة عن موقع Freepik

خلطة الشبة البيضاء وزيت الزيتون

طريقة التحضير

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من الشبة البيضاء و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من ماء الورد جيدا وضعي الخليط علي البطن والارداف ودلكي حتي تشعري بسخونة طفيفة ولفي الخليط بالرول البلاستيكي واتركي الخليط لمدة ساعتين واغسلي الخليط بالماء البارد وكرري الوصفة مرة اسبوعيا.

خلطة الزنجبيل وماء الورد لحرق دهون البطن



طريقة التحضير

اغلي كوب ماء مع 3 ملاعق من الزنجبيل المبشورجيدا لمدة 5 دقائق علي نار متوسطة ثم صفيه وضعي المكونات التالية 3 ملاعق كبيرة من كريم الجلسوليد و2 ملعقة كبيرة ماء الورد و3 ملاعق كبيرة من خل التفاح و4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز وامزجي المكونات جيدا وضعي الخليط علي البطن والارداف ودلكي لمدة 5 دقائق واتركي الخليط لمدة ساعتين واغسلي الخليط بالماء البارد وكرري الوصفة مرة اسبوعيا.

خلطة القهوة والقرفة لازالة الكرش



طريقة التحضير

اخلطي ربع كوب من القهوة ونصف ملعقة صغيرة من القرفة وربع كوب من السكر البني و2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند السائل واخلطيهم جيدا وضعي الخليط علي البطن والارداف لمدة 3 دقائق واغسلي الخليط بالماء الدافئ وكرري الوصفة مرة اسبوعيا.

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