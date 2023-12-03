شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لذوى الهمم..احذرى من ارتفاع حرارة طفلك يعرضه لتلف المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور مدحت الزيات استشاري طب الأطفال في كلية طب القصر العيني، أن ارتفاع درجة حرارة الطفل عن 39 فيما فوق يعد خطرا علي الطفل، ويجب السيطرة عليها لعدم تعرضه لمشاكل كثيرة أبرزها تلف المخ.

أضاف استشاري طب الأطفال، فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن تعرض الطفل للإصابة بتلف المخ يكون بنسبة كبيرة للرضع أقل من 3 أشهر، والسبب عدم إكتمال منطقة في الجسم تساعد علي تنظيم حرارته، ويطلق عليها تحت المهاد، وبالتالي يتعرضون لتلف المخ، ولذا يجب السيطرة علي هذا الارتفاع تجنبا لحدوث أي مشاكل صحية للرضيع.

وقدم الزيات، أسباب ارتفاع الحرارة عند الأطفال، ومنها تعرضه للعدوي الفيروسية أو البكتيريا، وخلال فترة التسنين، والمبالغة في طبقات الملابس بهدف تدفئة الطفل في البرد، لافتا أن هناك بعض الأعراض التي تصاب ارتفاع حرارة الطفل، ومنها عدم قدرة علي اللعب ولا الرغبة في تناول الطعام، وشحوب بشرته، وتعرضه للإسهال، والجفاف.

وقدم استشاي طب الأطفال، أبرز النصائح التي تساعد في خفض حرارة الأطفال، أبرزها تناول نوعين مختلفين من خوافض الحرارة للسيطرة عليها، وعمل كمادات فاترة علي جسم الطفل، وتقليل قطع الملابس، والإكثار من تناوله الماء والسوائل.