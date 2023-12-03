بيروت - نادين محمد - هل تساءلت يومًا لماذا يطلب منك مدربو الصالة الرياضية أو الرياضيون تضمين تمرين السكوات أو القرفصاء في روتين التمرين؟ وذلك بسبب فوائده العديده للجسم تحديداً للنساء، وفي الجميلة نقدّم لكِ أهمية تمارين السكوات للنساء، لتتعرفي عليها بنفسكِ وتدمجين هذا التمرين في روتينكِ اليومي.



تقوية القلب

(مصدر الصورة freepik)

تمرين السكوات يفيد الإناث من خلال تقوية قلبهن، ووفقا للأبحاث، فإن تمرين السكوات فعال في تدريب العضلات الأساسية، وخاصة بالنسبة للرياضيين، حيث يتم تنشيط العضلات الأساسية أثناء السكوات.

كما تشير الأبحاث أيضًا إلى أن القرفصاء الأمامي أكثر فعالية في تقوية العضلات الأساسية لأنه يضع المزيد من الضغط على عضلات الجذع عن طريق تغيير مركز الجاذبية.

يساعد على تحسين وضعية الجسم

إذا كنت ترغبين في تحسين وضع جسمك، فقد يكون تمرين السكوات هو التمرين المثالي بالنسبة لك، إذ يساعد السكوات على زيادة حركة الجزء السفلي من الجسم ويساعد أيضًا على تقوية عضلات العمود الفقري.

علاوة على ذلك، أثناء جلوس القرفصاء، يجب أن يكون الظهر مستقيماً وغير مقوس، لذلك، إذا كانت لديك عادة الانحناء، فإن تمرين السكوات الأمامي هو أفضل تمرين لتحسين وضع الجسم.

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حرق السعرات الحرارية

إلى جانب تقوية عضلاتك الأساسية، يعد تمرين السكوات أيضًا أحد أفضل التمارين لحرق السعرات الحرارية اليومية، ويمكن للأشخاص القيام بمتوسط 25 تمرين سكوات في الدقيقة. إذ يمكنك حرق 8 سعرات حرارية في هذه الدقيقة الواحدة.

وتشير التقديرات إلى أنه من خلال أداء 100 تمرين سكوات، يمكنك حرق 32 سعرة حرارية، ومع ذلك، فإن عدد السعرات الحرارية التي يمكنك حرقها أثناء ممارسة القرفصاء يعتمد على وزنك.

يساعد على تحسين الصحة العصبية

أثناء السكوات، هناك زيادة وانخفاض في تدفق الدم في الجسم، ويؤدي هذا التقلب المستمر في تدفق الدم إلى تحسين عمل الأوعية الدموية وزيادة إمداد الدم بالأكسجين، وبالتالي تحسين القدرة الإدراكية.

ومن المثير للاهتمام أن أحد البروفيسور في جامعة جنوب ويلز يشير أيضًا إلى أن وضعية السكوات تساعد في تكوين خلايا دم جديدة، ووفقا له، فمن الأفضل أن نمارس تمرين القرفصاء أثناء الاستماع إلى البودكاست مع زيادة تدفق الدم إلى الدماغ.



يوازن هرمونات الجسم

(مصدر الصورة freepik)

فائدة أخرى مهمة للسكوات للسيدات هي أنها تنظم الهرمونات، فالتمارين المكثفة مثل السكوات تساعد في موازنة الهرمونات، وتشير إحدى الدراسات إلى أن تمرين القرفصاء والتمارين البدنية الأخرى يعزز إفراز هرمونات النمو والكورتيزول والهرمونات الأخرى، كما أن زيادة تدفق الدم إلى الدماغ أثناء تمرين القرفصاء يعزز إفراز هرمون الدوبامين الذي يقلل من التوتر.

المصدر: bebodywise

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