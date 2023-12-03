شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتاخد فيتامينات.. تعرف على الوقت الصحى لتناولها وتعارضها مع بعض الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل هناك وقت صحي لتناول الفيتامينات؟.. سؤال يرغب في معرفة إجابته الكثير من الأشخاص الذين يتناولون المكملات الغذائية والفيتامينات، وأجابت عنه الدكتورة هالة عدلي حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات الدم بالمصل واللقاح سابقًا، أن تحديد وقت تناول الفيتامين يكون حسب نوعه، حيث يوجد أنواع يفضل تناولها في الصباح علي معدة فارغة، وأخرى ينصح بتناولها أثناء الطعام والبعض الأخرى في المساء، ويتم تحديد ذلك وفقًا لطبيعة امتصاص كل نوع في الجسم.

- المغنسيوم يتم تناوله قبل النوم، لأنه يساعد فى الحصول علي قسط من الراحة الجيد، وأيضا يساعد هذا التوقيت علي امتصاصه بشكل جيد. بعض المكملات الغذائية والفيتامينات التي تتعارض مع بعض الأدوية، ومنها: - الأوميجا 3 أو زيت السمك بعض المكملات الغذائية والفيتامينات التي تتعارض مع بعض الأدوية، ومنها: - الأوميجا 3 أو زيت السمك

أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات، ومنها - فيتامين ب12ينصح بتناوله علي معدة فارغة، ويمكنك تناول الطعام بعد مرور 30 دقيقة ، فهو من انواع الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، ويكون امتصاصه أفضل في هذا الوقت.

تؤثر بشكل ملحوظ عند تناولها مع علاجات ارتفاع ضغط الدم، والسيولة، حيث تتسبب في زيادة فعاليتها بالجسم وتعرض الشخص لمشاكل صحية.

- الكالسيوم

يؤثر علي أدوية خمول الغدة الدرقية وضغط الدم، ولذا ينصح بعدم تناولهما مع بعض ويكون هناك فارق وقتي لا يقل عن 3 ساعات.

- فيتامين د

يؤثر بشكل ملحوظ علي كفاءة أدوية الكوليسترول و ضغط الدم ، وقد تتسبب في رفع مستوي الكالسيوم والذي بدوره يؤثر علي الكلي.