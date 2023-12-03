شكرا لقرائتكم خبر عن برد ولا كورونا؟.. خبراء الصحة يحددون أهم الأعراض الحالية للفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم فصل الشتاء، قد تتشابه أعراض البرد والأنفلونزا وكورونا، وذلك لأن كورونا أصبحت حاليا تاتى بأعراض خفيفة تشبه أدوار البرد والأنفلونزا.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express، فقد شهدت المملكة المتحدة، ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأشهر القليلة الماضية، ويعتقد الخبراء أن سلالة بيرولا الجديدة BA.2.86 هي المسؤولة، وتم اكتشاف السلالة وهي من متغير أوميكرون Omicron BA.2 لأول مرة في الدنمارك، في يوليو من هذا العام وسرعان ما أصبحت السلالة السائدة في المملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، أصبح البديل الفرعي الجديد لأوميكرون – HV.1 – هو السلالة الأكثر شيوعًا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى ا (CDC)

وتم العثور مؤخرًا على متغير جديد آخر، JN.1، في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيسلندا والبرتغال وإسبانيا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

السلالة هي سلالة من متغير بيرولا وقد تم وصفها بأنها أكثر مراوغة مناعية من السلالات الأخرى.

وفقًا للدكتور روجر هندرسون، الطبيب العام الرائد في الأسرة، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا تظل كما هي ، وقد أوصى الطبيب العام بالبحث عن الحمى والتهاب الحلق والتعب، مضيفا، "ومع ذلك، هناك أعراض أخرى تظهر عادة عندما يتعامل الأشخاص مع كورونا، ويمكن أن تشمل: ألم العضلات، وضيق التنفس، وحتى الغثيان والقيء والإسهال".