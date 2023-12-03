شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على دواء جديد لعلاج نوع من سرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) على عقار جديد لعلاج نوع من سرطان الدم، وقالت الشركة المنتجة للعقار، إن هيئة تنظيم الصحة أعطت موافقة جديدة على الدواء لعلاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL)، وهو نوع من السرطان ينتج فيه نخاع العظام عددًا كبيرًا جدًا من خلايا الدم البيضاء المحددة.

وحصل العقار لأول مرة على موافقة عاجلة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في 27 يناير لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية لخلايا الوشاح، وهو نوع نادر من سرطان الدم يبدأ في خلايا الدم البيضاء وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

سرطان الغدد الليمفاوية لخلايا الوشاح هو شكل أكثر عدوانية من السرطان مقارنة بـسرطان الدم الليمفاوي المزمن CLL، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، يهدف الدواء إلى علاج البالغين المصابين بسرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) بعد خطين على الأقل من العلاج.

في أي مكان في الجسم يوجد سرطان الغدد الليمفاوية لخلايا الوشاح؟

المواقع الأكثر شيوعًا للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية لخلية الوشاح هي الغدد الليمفاوية ثم الطحال ونخاع العظام، غالبًا ما توجد الخلايا السرطانية أيضًا في الدم، يمكن أن تتأثر مواقع أخرى، مثل الجهاز الهضمي.

كيف يقوم أخصائيو علم الأمراض بتشخيص سرطان الغدد الليمفاوية لخلية الوشاح؟

عادة ما يتم تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية لخلية الوشاح بعد إزالة قطعة صغيرة من الأنسجة في إجراء يسمى خزعة، عادة ما يتم إزالة عينة الأنسجة من العقدة الليمفاوية المتضخمة على الرغم من أن أجزاء أخرى من الجسم قد تكون مصابة أيضًا، ثم يتم إرسال عينة الأنسجة إلى أخصائي علم الأمراض الخاص بك الذي يفحصها تحت المجهر.