شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش تحطى البطاطس فى الثلاجة قبل طهيها وخليكى فى الجديدة.. تفرز سموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الدكتورة أميرة يسرى المدير الفنى لمتبقيات المبيدات والملوثات فى الأغذية بادارة السموم، بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، من وضع البطاطس في الثلاجة قبل طهيها، موضحة، إن وضعها في الثلاجة يجعلها تفرز مادة الاكريلاميد السامة والموجودة فى الخبز والحبوب والبسكويت والبطاطس " المقلية والمقرمشة "

وأضافت، أن البطاطس القديمة تزيد فى تكوينها هذه المادة لانها تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات والأحماض الأمينية.

وقالت، إن هذه المادة طبيعية وموجودة فى أى اطعمة تحتوى على مواد نشوية أو كربوهيدرات وهى مادة ملوثة وتعتبر سامة، وعدم غسل البطاطس ونقعها قبل استخدامها تكون فيها مادة الاكريلاميد، موضحة، أنها تنتج أيضا فى درجات الحرارة العالية أعلى من 120 درجة أثناء عمليات الطهى والتحميص والخبيز.

وأضافت، أن حفظ البطاطس فى الثلاجة يزيد من المواد المسئولة عن تكوين مادة الاكريلاميد وهى السكريات والكربوهيدرات والأحماض الأمينية التى تتسبب فى تكوين مادة الإكريلاميد السامة.

واوضحت أنه يفضل عدم تحميص العيش إلى اللون الأسود الغامق لأنه يحتوى على نفس المادة كما أن التبغ يحتوى على مادة الاكريلاميد موضحة أنها تسبب التهابات بالجلد والعين.

وقالت إن الاكريلاميد ينتج مادة تسمى بولى اكريلاميد وهى تستخدم فى كثير من الصناعات مثل معالجة مياة الشرب والصرف، وفى صناعة البلاستيك والورق والاصباغ والاقمشة، وتستخدم فى أعمال البناء لسد الشقوق.

وهناك مخاطر من التعرض المباشر لهذه المادة عند استخدامها فى الصناعات ولكن بالنسبة للاطعمة نوصى بالاتى :

1. استخدام الطهى بالبخار أو الغلي مع اختيار البطاطس الجديدة وغسلها ونقعها من 10 الى 15 دقيقة، وهذا يقلل المواد المسببة لتكوين مادة الاكرلاميد وعدم تقطيع البطاطس شرائح رقيقة .

2. عند تحميص العيش أو التوست يجب أن يكون لونه فاتح وليس غامقا، مع تجنب الوجبات السريعة، وتجنب التدخين، كما تخزين الطعام بطريقة صحيحة مثل عدم وضع البطاطس فى الثلاجة ونقعها قبل استخدامها .

وأوضحت، إن خطورة الاكريلاميد تكمن في تسببه في حدوث خلل جينى وضرر فى الاعصاب الطرفية ويدمر الخصوبة وقد يسبب السرطان .