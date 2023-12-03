شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى ابنك من "البدانة" من غير ما تضر صحته.. نصائح ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة وزن الطفل ليس بالأمر الجيد أبدًا، وكذلك نحافتهم، فاضطراب الوزن عند طفلك بالزيادة أو النقصان قد يتسبب فى إصابة طفلك بالكثير من الأعراض المرضية، خاصة فى حالة البدانة، فزيادة الوزن عند الطفل تسبب له الإحراج، وتسبب له صعوبة فى الحركة فى أفضل مراحل حياته ألا وهى مرحلة الطفولة المليئة بالنشاط والحركة، كذلك قد يتأثرعظم الطفل ونموه بسبب زيادة دهونه، وتتاثر أيضًا وظائف جسمه ويصبح الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض مستقبلا.

نصح تقرير نشر فى موقع health hub الطبى، بضرورة الاهتمام بالسيطرة على وزن الطفل إذا ما لاحظ الأبوان زيادة فيه، وفى بادئ الأمر لابد من عرضه على مختص ليقيس وزنه وطبيعة تناسبه مع طوله ونموه، ويحدد النظام الغذائى المناسب لحالته، حتى لا يتأثر بناء عضلات ودهون وعظام الطفل وهو فى هذه المرحلة المهمة من حياته، لأن إنقاص الوزن للطفل دون متابعة قد يسبب له أعراضًا مرضية ويؤثر بالسلب على نموه وصحته ومناعته.

تحديد مواعيد لتناول الطعام يلتزم بها الكبار فى المنزل قبل الصغار

الاهتمام لاحتواء الوجبات على الألياف الصحية، والحبوب الكاملة، والخضروات الصحية

أعط طفلك ثمرة من الخضار أو الفاكهة بين الحين والآخر على مدار اليوم

اهتم بإعطاء الطفل البروتين الغنى بالفوائد والفيتامينات والعناصر التى يحتاجها الجسم للقوة والطاقة والبناء، كالسمك الغنى بالفيتامينات

زد من حصة طفلك فى المياه، واعطه كوب كل فترة، وكذا المشروبات الصحية التى لا تتم تحليتها بالسكر

لا تعطه طعامه وهو يقوم بفعل آخر كاللعب أو الحديث، حتى لا يتشتت ويتناول المزيد من الطعام

امنع الحلوى غير الصحية، واستبدالها بالفاكهة والخضروات والخيارات الصحية

وتابع التقرير موضحًا مجموعة من النصائح السيطرة على وزن الصغار منها:

فى حين نصح تقرير مفصل نشر فى موقع University of Rochester Medical Center ببعض النصائح للحد من زيادة وزن الصغار ومنها