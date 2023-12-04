شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض ومشكلات صحية تتجنبها بغسيلك الفاكهة والخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الخضراوات والفاكهة كثيرًا، هذه النصيحة يقدمها لك كل الأطباء، وعلى من يرغب فى التمتع بصحة جيدة عليه أن يدخل إلى نظامه الغذائى كل الخضراوات والفاكهة الصحية، فهى غنية بالألياف الصحية التى لها منافع خاصة بالهضم الجيد، وتقلل الإصابة بالإمساك، كما تعزز من مناعة وصحة الجسم وتمده بالفيتامينات والعناصر المطلوبة، وكذا مضادات الأكسدة.

وفى تقرير نشر فى موقع eating well نصح بضرورة وأهمية غسيل الفاكهة والخضراوات جيدًا للاستفادة القصوى من فوائدها الصحية، لأن الترسبات التى تعلق على سطح قشرتها، فضلاً عن كمية الأتربة والملوثات التى تلتصق بها كثيرة، قد تسبب الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية التى لا يتوقعها البعض.

وأكد التقرير أهمية تنظيف كل أنواع الخضراوات والفاكهة قبل التناول مباشرة أو حتى قبل الطهى، لأن البكتيريا العالقة على سطحها كثيرة ولا يمكن حصر أنواعها، وينصح التقرير فى البداية بإزالة أية مناطق متضررة أو فاسدة بالخضراوات أو الفاكهة، وضعها تحت المياه الجارية وجففها ثم قم بتناولها، ولا تستخدم اضافات للمياه غير صحية مثل الصابون والمنظفات بأنواعها.





وقدم التقرير مجموعة من أبرز الأمراض والمشكلات الصحية التى يسببها إهمال غسيل الخضراوات والفاكهة منها:

الإصابة بالبكتيريا المختلفة والتى قد تؤذى القولون لديك مثل الليستيريا

الإصابة ببكتيريا السالمونيلا الغير جيدة بالمرة والتى تسبب أضرارا معوية

الإصابة بأعراض مرضية قد تصاحب الإصابة بالبكتيريا كارتفاع درجات الحرارة

وفى السياق ذاته ذكر تقرير نشر فى موقع ABC موضحا أهمية غسيل الخضروات والفاكهة، وذاكرا لبعض مضار عدم غسلها وتناولها دون تنظيف:

دخول الجسم كمية من المبيدات أو المواد المرشوشة على الفاكهة والتى فى طبيعتها غير صحية ويظهر ضررها على المدى البعيد

قد يتسبب عدم غسيل الفاكهة والخضروات فى الإصابة بالتسمم الغذائى نتيجة احتوائها على بكتيريا دقيقة

حذر التقرير من زيادة فرص انتقال البكتيريا والعدوى بها خاصة للأطفال الصغار أصحاب المناعة الضعيفة، فضلاً عن السيدات فى فترة الحمل، فتتضاعف لديهم الأعراض.