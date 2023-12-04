النظام الغذائي الأسود .. فوائد خارقة وإليك طريقة تطبيقه

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لأتباع النظام الغذائي الأسود لفقدان الوزن، فتعد الأطعمة السوداء وهي المكون الرئيسي لتلك النظام الغذائي غنية بمركبات الأنثوسيانين أو الأنثوسيانين، وكلاهما مادتان شائعتانن في تلك الأطعمة، وتعرف بخصائصها المضادة لمرض السكر والسرطان والمضادة للالتهابات وتحفيز فقدا الوزن وتعزيز جهاز المناعة.

على الجانب الآخر، عادة ما تكون الأطعمة السوداء غنية بالألياف والبروتين، مما يجعلها مثالية لنظام غذائي متوازن، كما أنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين أ، والحديد والمغنيسيوم.

أمثلة علي الأطعمة السوداء وفوائدها

التوت الأسود

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التوت الأسود هو فاكهة سوداء لذيذة مليئة بالعناصر الغذائية وبالأنثوسيانين وفيتامين C مما يجعلها واحدة من أفضل الأطعمة في النظام الغذائي الأسود.

يساعد إضافة المزيد من التوت الأسود إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويعزز جهاز المناعة لديك، ويحسن بشرتك.

2. التين

يحتوي التين الأسود على مضادات أكسدة أكثر مقارنة بالأصناف الأخرى وهو مصدرًا رائعًا للكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز وفيتامينات K وC.

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3. الفاصوليا السوداء

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الفاصوليا السوداء هي نوع من البقوليات ومصدر جيد للفيتامينات والمعادن والبروتين والألياف التي تساعد على فقدان الوزن كما أنها منخفضة نسبيا في السعرات الحرارية والدهون. لهذه الأسباب، يمكن أن تكون الفاصوليا السوداء إضافة صحية لأي نظام غذائي.

4. العدس الأسود

تعتبر جميع أنواع العدس مصدرًا رائعًا للألياف والبروتين، لكن العدس الأسود يعتبر الأكثر صحة والأكثر تغذية. فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالفولات والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.

5. حبوب سمسم اسود

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تعتبر بذور السمسم الأسود مصدر غني بأوميجا 6 وتحتوي على الألياف والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، مما يجعله من أفضل الأطعة في النظام الغذائي الأسود .



6. الخل البلسمي

الخل البلسمي هو خل داكن وسميك ذو طعم حلو ومنعش، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الخل البلسمي على خفض مستويات الكوليسترول وتحسين عملية الهضم.

في حين يمكن استخدام الخل البلسمي بعدة طرق مختلفة، إلا أنه يستخدم عادة كصلصة للسلطة أو كتتبيلة للحوم أو الخضار.

7. بذور الشيا

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بذور الشيا السوداء تعد من أفضل أنواع البذور لمختلف الحالات الصحية. تشير بعض الأبحاث إلى أنها قد تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات. بالإضافة إلى ذلك، تعد بذور الشيا مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة ويمكن أن تساعد في تعزيز الجهاز المناعي وفقدان الوزن بشكل طبيعي.

رجيم النظام الغذائي الأسود

الأسبوع الأول

في الصباح الباكر : (6:30 - 7:30 صباحًا) ملعقتان صغيرتان من بذور الشيا المنقوعة طوال الليل في كوب واحد من الماء.

الإفطار : (7:30 - 8:30 مساءً) كوب من التوت الأسود مع الشوفان الأسود + 1 كوب شاي أسود + 4 حبات لوز

منتصف الصباح :(10:00 – 10:30 صباحًا) 1 ثمرة فاكهة سوداء من اختيارك

الغداء :(12:30 - 1:00 ظهرًا) حصة أرز أسود + 1 كوب عدس أسمر + 1 كوب خضار مشكل بالكاري + 1 كوب سلطة

بعد الغداء: (3:30 - 4:00 مساءً) 1 كوب من براعم الفاصولياء السوداء، 15 حبة فول سوداني مع الملح والفلفل والليمون حسب الرغبة أو 1 كوب من شرائح الخيار والجزر

العشاء :(7:00 - 7:30 مساءً) 2 خبز + ½ كوب خضروات مشكلة كاري / حمص + 1 كوب لبن رائب قليلة الدسم + 1 كوب سلطة + 1 كوب حليب دافئ خالي الدسم مع قليل من الكركم قبل النوم

الأسبوع الثاني

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في الصباح الباكر: (6:30 - 7:30 صباحًا) 1 كوب ماء منقوع بذور شيا منقوعة في الماء

الإفطار: (7:30 - 8:30 مساءً) 1 كوب شاي أخضر + 4 حبات لوز

منتصف الصباح: (10:00 – 10:30 صباحًا) 1 كوب من الفواكه الموسمية السوداء مثل التين

الغداء :(12:30 – 1:00 ظهرًا) 2 قطعة خبز أو حصة واحدة من الأرز الأسود + 1 كوب كاري خضار + ½ كوب عدس أسود بالكاري + 1 كوب سلطة + 1 كوب لبن رائب قليلة الدسم

بعد الغداء :(3:30 - 4:00 مساءً) 1 كوب عنب أسود

العشاء :(7:00 - 7:30 مساءً) 2 خبز + ½ كوب فطر الأسود بالكاري + ½ كوب سبانخ/قرنبيط ملون مسلوق + 1 كوب حليب دافئ مع قليل من الكركم قبل النوم

الأسبوع 3

في الصباح الباكر :(6:30 - 7:30 صباحًا) 1 كوب ماء مع عصير نصف ليمونة / 10 مل عصير البرقوق

الإفطار :(7:30 – 8:30 مساءً) 1 كوب شوفان نباتي أسود + 1 كوب شاي أخضر + 4 حبات تمر

منتصف الصباح: (10:00 - 10:30 صباحًا) 1 كوب عصير فواكه طازج

الغداء :(12:30 – 1:00 ظهرًا) ½ كوب أرز أسود + 1 كوب عدس أسود(مع أو بدون سمن) + + 1 كوب سلطة + 1 كوب لبن

بعد الغداء: (3:30 – 4:00 مساءً) فاكهة سوداء واحدة من اختيارك

العشاء :(7:00 - 7:30 مساءً) + ½ كوب عدس أسمر + 1 كوب يخنة خضار + ½ كوب سلطة + 1 قطعة شوكولاتة داكنة + 1 كوب حليب دافئ قبل النوم

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الأسبوع الرابع

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في الصباح الباكر: (6:30 - 7:30 صباحًا) 1 كوب ماء مع عصير نصف ليمونة / 10 مل من عصير العناب

الإفطار :(7:30 - 8:30 مساءً) ½ كوب خضار + 1 كوب حليب / شاي أخضر + 2 حبة تمر

منتصف الصباح (10:00 – 10:30 صباحًا) 1 كوب توت أسمر

الغداء :(12:30 – 1:00 ظهرًا) 2 الخبز + 1 كوب كاري بالخضار + 1 كوب عدس/فاصوليا سوداء + ½ كوب سلطة + ½ كوب لبن رائب قليلة الدسم

بعد الغداء :(3:30 – 4:00 مساءً) 1 كوب ماء جوز الهند أو عصير الخروب أو الشاي الأخضر

العشاء: (7:00 - 7:30 مساءً) 1 حصة من الأرز البني + 1 كوب عدس أسمر / فطر + ½ كوب خضار مسلوقة + 1 كوب حليب دافئ قبل النوم

المصدر:موقع هيلث لاين