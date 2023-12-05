شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتفصل في نص اليوم .. أطعمة هتمدك بالطاقة وتبقيك نشيطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعانى بعض الأوقات من التعب والإرهاق في منتصف اليوم بعد يوم من العمل، وتحتاج إلى شرب كوب إضافى من القهوة للتغلب على التعب، ولكن يمكن للنظام الغذائي أن يساعد على إمدادك بالطاقة والنشاط واليقظة، دون الاعتماد الكبير على الكافيين.

كشفت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية - قصر العينى عن أنه مع الشعور بالإجهاد والتعب في منتصف النهار يجب أن تتجنب عدد من المشروبات والأطعمة التي قد تستنفذ طاقتك.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه عند الشعور بالتعب تجنب تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوى على الكثير من الصوديوم والمواد الحافظة والمهدرجة التي تقلل من عملية الأيض بالجسم، لأنها تستهلك المعادن والفيتامينات داخل جسمنا لكى تقوم بعملية تكسير الطعام، أيضا نقلل من شرب الأطعمة الدسمة لأنها تحتاج طاقة من الجسم لهضمها، أيضا يقلل الشخص من شرب القهوة ويشربها باعتدال عند شعوره بالتعب، بالإضافة إلى المياه الغازية.

وعن الأطعمة التي قد تزيد نشاطك وتمدك بالطاقة، الفاكهة والخضار الموسمية لأنها تحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن، نزود من الحبوب الكاملة لانها على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، أيضا تناول المكسرات والبذور أشهرها اللب السورى ولب القرع العسلى، بذور الشيا، أيضا الموز والبطاطا غنى بفتيامين ب، وهناك أيضا البقوليات والقرفة والزبادى والبيض، كلها هذه خيارات يمكن أن تمد الجسم بالطاقة اللازمة.