شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الحول فى العين.. كيف يساعد الكشف المبكر على تصحيح البصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحول هي حالة مرضية تتميز بأن إحدى العينين لا تستطيع النظر في اتجاه واحد وتميل إلى النظر في اتجاهات مختلفة، ويساعد الاكتشاف المبكر للحول في المساعدة على السيطرة عليه وتصحيحه مكبرًا.

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"، فإن الحول يشير إلى عدم تناسق أو وجود اختلال في إحدى العينين أو كلتيهما، ويحدث بصورة كبيرة لدى صغار السن ولكن يمكن أن يصيب البالغين أيضًا، يمكن أن يحدث الحول عند الأطفال نتيجة ضعف في الرؤية، أو بسبب حالة عصبية تؤدي إلى ضعف عضلات العين، أو حالة وراثية.

أما عن البالغين، فيمكن أن يحدث الحول بسبب حدوث تلف في العصب المغذى لعضلات العين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، أن تزيد من خطر إصابة الشخص بهذه الحالة.

الحول المفاجئ المتطور حديثًا

إمالة الرأس أثناء مشاهدة التلفاز

ضغط الطفل على عينيه

فرك العين بشكل متكرر من قبل الطفل؛ والوخز أو وميض العين

بعض العلامات التحذيرية للأطفال التي قد تشير إلى وجود سمات من الحول بعد الولادة تشمل:الأعراض الشائعة التي يجب ملاحظتها

بعض الأعراض العامة المرتبطة بالحول أو العين تشمل:

ضعف في العين أو حولها

رؤية مزدوجة

رؤية ضبابية

صعوبة في القراءة

إمالة الرأس أو تدويره باستمرار لرؤية الصورة بوضوح

وفقا للتقرير فأن في حالة ملاحظة أي اتجاهات غير متناسقة في العين خاصة للطفل، يجب إجراء اختبار البصر الذي يمكن أن يساعد في تحديد قوة الانكسار، بما في ذلك الاستجماتيزم، وقصر وطول النظر وفحص الشبكية.

يشمل العلاج ارتداء النظارة الطبية للأطفال أو العدسات اللاصقة للبالغين، في بعض الحالات خاصة عند صغار السن تساعد النظارة كثيرا على تصحيح الحول، ولكن في بعض الحالات الشديدة قد تحتاج إلى تدخل جراحى