شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فعالة للتخلص من "النهم" والإفراط فى تناول الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النهم الشديد والإفراط فى تناول الطعام دون قدرة على التوقف من المشكلات الحقيقية التى يعانى منها البعض، فلا يستطيع التحكم فى نفسه ولا شهيته كلما رأى طعاما أو شرابا.

ذكر تقرير نشر فى موقع bhf، أن الكثير من الخطوات الفعالة يمكن أن تقضى على فكرة النهم الشديد الذى يصيب البعض، أما لأسباب مزاجية أو نفسية أو حبًا فى الطعام، أو مشكلات أخرى مرضية، وينصح بضرورة العرض والمتابعة لدى مختص لمعرفة السبب وراء هذه المشكلة إذا كان تحكمك فى طعامك أمر صعب ولا يمكنك القيام به.

أبرزالنصائح الفعالة للتوقف عن النهم والسيطرة عليه:

-لا تترك نفسك دون طعام حتى تكون جائعا بشدة، عليك ملء يومك بوجبات خفيفة صحية بسيطة ولا تترك نفسك جائعا ابدا حتى لا تصاب بالنهم بمجرد رؤيتك للطعام.

- يمكن اتباع نظام الريجيم أو الصيام المتقطع للتقليل من الإفراط فى تناول الطعام.

- قم بطهى طعامك بنفسك ولا تقم بطلب الطعام الجاهز، هو أهم سبب للنهم الشديد والإفراط فى تناول الطعام.

-تناول الطعام ببطء شديد، مرن نفسك على هذا الأمر كن بطيئًا جدًا لتقاوم النهم، ويمكنك من خلال هذه العادة تحسين الهضم بشكل عام، ما يعزز شعورك بالشبع سريعا.

- ركز على نوعيات البروتين والألياف المشبعة بشدة، وبذلك سوف تشعر بالشبع سريعا دون الحاجة لمزيد من الطعام كالاسماك بأنواعها، الزبادى الصحى، الشوفان المشبع واكلاته ووصفاته المختلفة.

-أنهى طبقك ولا تقم بإضافة المزيد من الطعام إلا بعد مرور حوالى ثلث الساعه كاملة قبل هذه الخطوة، ففى بعض الأحيان قد تشعر بالشبع ولا حاجة للمزيد من الطعام خلال تلك الفترة القصيرة.

-تناول طبقًا كبيرًا نسبيًا مرة فى يومك كما كنت معتادا ولكن اجعل خياراتك هذه المرة كلها صحية، املأ الطبق بالخضروات الصحية والورقية والطعام الذى لا يحتوى على سعرات حرارية تذكر، ستجد نفسك تتحكم رويدا فى تناولك للطعام وتبدأ فى تركه قبل أن تنهيه.