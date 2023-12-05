شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطا والجزر.. خضراوات تعزز جهاز المناعة فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول العناصر الغذائية الغنية بالبروتينات وفيتامينات ومعادن والألياف التي يحتاجها الجسم بصورة يومية، ضرورية في فصل الشتاء للحفاظ على الصحة العامة، ولتعزيز جهاز المناعة وتقليل الإصابة بعدوى الفيروسات، ومن أفضل مصادر تلك الأطعمة المفيدة تتواجد فى الخضراوات مثل الجزر والبطاطس، وذلك وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

الخضروات التي يجب تناولها في الشتاء . البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة من الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار، وتتميز بالعديد من الفوائد الصحية، فأنها غنية بالبيتا كاروتين، والتي تحتوى على فيتامين أ، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة المناعة، تعزز مستوى السكر في الدم .

. الجزر

يعتبر الجزر من الأطعمة المقرمشة التي تحتوى على البيتا كاروتين، وتحسن صحة العين وتقوى جهاز المناعة. يعد الجزر الأبيض مصدرا للألياف، وأيضا فيتامين C.

. البنجر واللفت والفجل

البنجر من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والنترات التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية. يعد اللفت مصدر اساسى لفيتامين C، ويعمل على دعم المناعة، كما أنه يحتوى على الكالسيوم والحديد، بالإضافة الى أن الفجل غني بفيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة.

. البطاطس

على الرغم من أنها غالبًا ما يتم تجاهلها بسبب محتواها من النشا، إلا أن البطاطس تعد مصدرًا جيدًا لفيتامين C والبوتاسيوم والألياف الغذائية. اختر البطاطا الحلوة أو قم بتضمين القشرة للحصول على عناصر غذائية إضافية.

وأن تلك الخضراوات الغنية بالبروتينات والفيتامينات المختلفة إدراجها ضمن نظامك الغذائي بشكل يومى، لا يعزز من الصحة العامة فحسب، بل يقوى جهاز مناعتك لمكافحة أي عدوى فيروسية منتشرة في فصل الشتاء.