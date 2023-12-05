نصائح لتقليل الرغبة فى تناول السكر أثناء الحمل

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القاهرة - سامية سيد - تشعر بعض السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل بالرغبة الشديدة لتناول السكريات، دون معرفة المخاطر الصحية التى سوف يتعرضهن لها، فيعزز السكر أجسامنا بالمواد الأفيونية والدوبامين التى تجعلك تشعر بالتحسن، ما يجعلك ترغب فى التكرار، وإليك عدة نصائح للحد من ذلك، وفقًا لما نشره موقع hindustantimes.

نصائح للحد من الرغبة تناول السكر للحوامل الحصول على وجبات متوازنة

يجب أن تكون الوجبات التي تتناولها الحوامل متوازنة وغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن المختلفة، التي تتواجد في الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات لضبط مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر أثناء تغذية طفلك الذى ينمو.

الترطيب

ضرورة بقاء الجسم رطب عن طريق شرب الكثير من المياه خلال فترة الحمل، لعدم تعرض المرأة الحامل إلى مشكلة الجفاف من ناحية، كما أنه يساعدك على تجنب الإفراط في تناول السكر.

اختارى الوجبات الخفيفة

الوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الزبادي اليوناني أو المكسرات أو الفاكهة الطازجة تساعدك في الشعور بالإشباع من تناول الحلويات بطريقة صحية.

كما تساعد تناول الوجبات المنتظمة في الحفاظ على مستويات ثابتة للسكر فى الدم ويمنع الرغبة الشديدة في تناول السكر.

تناول أطعمة مليئة بالبروتين أثناء الحمل

احتفظي بالوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون أو الجبن أو الحمص المتاحة بسهولة لمكافحة الرغبة الشديدة في تناول السكر أثناء الحمل.

تناول الحلويات باعتدال

ومن الممكن تناول المرأة الحامل قطعا بسيطة من الحلويات التي ترغبها ولكن باعتدال دون الإفراط في تناولها.

الحصول على قسط مناسب من الراحة

جسم النساء في فترة الحمل يحتاج الى قسط كاف من النوم لضبط التقلبات الهرمونية وتقليل التوتر، الذي يمكن أن يساهم في الرغبة الشديدة في تناول السكر أثناء الحمل.

البدائل الصحية

هناك بدائل صحية لإشباع الرغبة الشديدة لدى الحوامل في تناول الحلويات، عن طريق الجمع بين التمر مع زبدة الجوز والتوت أو رشة من مسحوق الكاكاو، حيث يعتبر التمر مصدر طبيعي للحلاوة، دون التسبب في ارتفاع السكر.