شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب السمنة عند الأطفال وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر السمنة عند الأطفال على أكثر من 39 مليون طفل دون سن الخامسة على مستوى العالم، ويواجه الأطفال الذين يعانون من السمنة خطرًا متزايدًا للإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن الآثار الصحية الضارة الناجمة عن السمنة لدى الأطفال يمكن أن تمتد إلى مرحلة البلوغ، ما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات التمثيل الغذائي، وانخفاض متوسط العمر المتوقع.

أسباب السمنة عند الأطفال ​النظام الغذائي غير الصحىتتطور الأنماط الغذائية التقليدية، مع زيادة الاعتماد على الأطعمة المصنعة والسريعة، ويلعب هذا التحول نحو الأنظمة الغذائية ذات السعرات الحرارية العالية والمنخفضة العناصر الغذائية دورًا مهمًا في ارتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال.

قلة النشاط البدني وأنماط الحياة المستقرةلقد أدى ظهور التكنولوجيا إلى قلة النشاط البدنى بين الأطفال، حيث يقضي الأطفال ساعات طويلة في ممارسة سلوكيات خاملة مثل ألعاب الفيديو أو تصفح الإنترنت أو مشاهدة التلفزيون، ويساهم زيادة الوقت الذي يقضيه أمام الشاشات وانخفاض الأنشطة الخارجية في قلة ممارسة الرياضة البدنية، مما يؤدي إلى تفاقم وباء السمنة.

قلة الوعيفي كثير من الحالات، قد لا يمتلك الآباء معرفة شاملة حول الاحتياجات الغذائية لأطفالهم في مرحلة النمو أو الآثار الضارة للاستهلاك المفرط للأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية، قد يتم التغاضي عن أهمية اتباع نظام غذائي متوازن، غني بالعناصر الغذائية الأساسية، مما يؤدي إلى عدم التخطيط الكافي للوجبات واختلال التوازن الغذائي الذي يساهم في السمنة لدى الأطفال.

الاستعداد الوراثيقد تؤثر بعض الاختلافات الجينية على عملية التمثيل الغذائي لدى الطفل، وتنظيم الشهية، والطريقة التي يخزن بها الجسم الدهون. في حين أن علم الوراثة وحده لا يحدد احتمالية الإصابة بالسمنة، إلا أنه يمكن أن يخلق استعدادًا يزيد من المخاطر بشكل كبير عندما يقترن ببيئة مسببة للسمنة.

تشجيع اتباع نظام غذائي صحييعد تشجيع استهلاك الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون أمرًا بالغ الأهمية. التعاون مع المدارس وأولياء الأمور لتوفير خيارات غذائية صحية يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة وجذابة للأطفال تعزيز النشاط البدني

إعطاء الأولوية للنشاط البدني وإنشاء برامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية ومساحات اللعب الخارجية الآمنة.

استشارة طبيب تغذيةقم بإعطاء الأولوية لصحة طفلك من خلال استشارة طبيب تغذية حيث توفر الفحوصات المنتظمة فرصة لتتبع نمو طفلك وتطوره مع ضمان اتباع نهج شامل للوقاية من السمنة لدى الأطفال.