شكرا لقرائتكم خبر عن شوف صحتك هتبقي إزاي.. تعرف على فوائد الاستيقاظ مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستيقاظ المبكر يعتبر من أهم الحيل التي يجب التعود عليها، لأنه يمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية التي لا غني عنها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الفوائد وفقًا لموقع timesofindia. - زيادة إنتاجكأكد التقرير أن الإستيقاظ المبكر يساعدك علي تنشيط خلايا المخ، وبالتالي يساهم بشكل ملحوظ في تحديد أولوياتك، وأهدافك، وترتيب يومك، ولذا يساعد المخ علي الإبداع. - يحسن مزاجكلأنك تستيقظ مبكرا فيصبح اليوم ملكك، وبالتالي هذا الأمر يساعدك بشكل ملحوظ علي ممارسة الرياضة أو المشي في الشارع واستنشاق هواء نقي، مما يساعد علي زيادة إفراز هرمونات السعادة، وتقليل الشعور بالتوتر والقلق. - زيادة النشاط البدنيالإستيقاظ المبكر يجعلك أكثر قدرة علي تنظيم وجباتك اليومية، وبالتالي يساعدك في التخلصك من الوزن الزائد، كما أنه يحافظ علي صحة القلب، والأوعية الدموية ولكن عليك اتباع نظام رياضي يومي حتي لو المشي أو التامل. - تقوية الجهاز المناعيعندما تعتاد علي الإستياقظ مبكرا، وتناول فنجان القهوة علي أشعة الشمس، يزداد إنتاج جسمك لفيتامين د، وبالتالي يساهم بشكل ملحوظ في تقوية جهازك المناعي، وحمايتك من الفيروسات. - الحصول علي بشرة صحيةيزداد إفراز الكولاجيم في البشرة عند الإستيقاظ المبكر، وهذا يحميك من ظهور علامات التقدم في العمر مبكرا، وتصبح بشرتك نضرة وصحية.

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