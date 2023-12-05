شكرا لقرائتكم خبر عن بدائل غذائية لذيذة وصحية للوقاية من ارتفاع السكر وزيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل أكثر المراحل فى عمر المرأة حساسية، يجب أن تكون منتبهة خلال فترة الحمل من كل ما تتناوله، وعليها أن تكون أكثر انتباهًا تجاه الشراهة التى قد تصيبها لأسباب هرمونية وجسدية كثيرة، فتلك التغيرات التى تحدث فى الجسم خلال تلك الفترة، تغير بعض الشيء من عادات الحامل التغذوية، وقد تجعلها أكثر رغبة فى تناول الطعام غير صحى الغنى بالسكر والدهون.

وفقًا لتقرير نشر فى موقع sheffieldissweetenough فإن اتباع نظام حياتى تغذوى سليم وجيد خلال فترة الحمل له الكثير من الفوائد الصحية تعود بالنفع على الحامل وجنينها، فهى تعزز من سلامة الجنين ونموه وابناؤه داخل الرحم، فضلا عن أنها تحافظ على دفاعات جسم الحامل قوية تجاه الأمراض والمشكلات الصحية المتوقعة خلال هذه الفترة.

استهلاك وتناول الكثير من الطعام الغنى بالدهون والسعرات الحرارية العالية و السكريات خلال فترة الحمل من المشكلات التى يجب أن تسيطر عليها الحامل من خلال بدائل مفيدة، مثل الفاكهة وغيرها لتعويض هذه الرغبة الشديدة تجاه المأكولات الغير صحية، فهذا الإفراط قد يؤدى لاختلالات فى نسب السكر فى الدم، وزيادة شديدة وسريعة فى وزن الجسم، وكذا اضطراب فى حركة الجسم والقدرة على بذل الجهد فتصاب الحامل بالخمول والكسل واوجاع الجسم.

ومن أهم هذه الحيل التى يقدمها التقرير لاتباع الحامل نظام غذائى صحى ببدائل جيدة ومفيدة لها:

قومى باستبدال الطعام الغنى بالدهون والسريع، بالطعام المستوى الغنى بالنكهة اللذيذة

استبدلى الكعك ووغيرها ببدائل صحية مصنوعة من الشعير أو الشوفان أو أن يكون المكون الأساسى فى الكعك هو الفاكهة وعصيرها.

استبدلى السكريات بالفاكهة وثمراتها الطازجة أو على الأقل عصيرها وخلاصتها ذات المذاق اللذيذ.

الفاكهة التى يتم تجفيفها خيار جيد للمرأة الحامل لكن دون مبالغة أو تناول كميات كبيرة منها، تناولها باستهلاك سليم متزن

اهتم بتناول الخضراوات الصحية بين الوجبات وخلالها، لأنه يسيطر على الرغبة فى تناول الطعام الغنى بالدهون ويشعرها بالشبع والاكتفاء

العسل الابيض بديل جيد جدا، لذا يمكنك إضافته للكثير من أنواع الطعام خلال وجباتك، كالزبادى على سبيل المثال دون إسراف

تجنبى تناول المياه الغازية والعصائر الجاهزة ، اهتم بدلا منها بالعصائر الطبيعية المعصورة والمصفاة بشكل جيد