استشاري أمراض صدرية: هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والمنظمات الصحية العالمية لا تنصح باستخدام “الفيب” للإقلاع عن التدخين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري الأمراض الصدرية والعناية الحرجة في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور “خالد العقلا”، أن الأبحاث العلمية والدراسات الطبية الحديثة لم تثبت أن “الفيب” غير مضرة بالصحة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والمنظمات الصحية العالمية لا تنصح باستخدام “الفيب” للإقلاع عن التدخين.

وأوضح أن “الفيب” أو المدخنة الإلكترونية تحتوي على مواد كيميائية معينة تلحق أضرار كبيرة بالشعب الهوائية والجهاز التنفسي للمدخن.

وأشار إلى أن الدخان الذي يخرج من المدخنة الإلكترونية “الفيب”، له أضرار أيضا تتعلق بالجهاز التنفسي للشخص الجالس بجوار المدخن.

ونصح الجميع بعدم تعاطي المدخنة الإلكترونية مثل “الفيب” وغيرها، لأنها ليست من الوسائل الآمنة على صحة الإنسان.