صحة ورشاقة

استشاري في أمراض القلب: شرب الكحول يوميا يضعف عضلة القلب ويزيد احتمالية الإصابة بجلطة في الدماغ

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “خالد النمر” استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن شرب الكحول يوميا يسبب عدة أمراض ومضاعفات صحية خطيرة.

وأوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “إكس”، أن شرب الكحول يوميا يضعف عضلة القلب، ويزيد من احتمالية الإصابة بجلطة في الدماع.

وأشار إلى أن شرب الكحول يزيد احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، كما أنه يعمل على رفع الضغط.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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