شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات ضرورية لمرضى السكر يجب تناولها طوال حياتك منها فيتامين ب 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفيتامينات هي مغذيات مهمة تدعم الصحة العامة، وعلى الرغم من أن معظم الناس يحصلون على جميع الفيتامينات التي يحتاجونها من الطعام الذي يتناولونه، إلا أن هناك بعض الظروف التي يمكن فيها للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني الاستفادة من تناول الفيتامينات، فى هذا التقرير نتعرف على أهم الفيتامينات الضرورية لمرضى السكر، بحسب موقع k health.

كيف يمكن للفيتامينات أن تساعد مرضى السكري؟يحصل معظم الناس على جميع الفيتامينات التي يحتاجونها من طعامهم ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يساعد تناول مكملات الفيتامينات في تصحيح نقص الفيتامينات أو الوقاية منه. خاصة لمرضى السكر. فيتامين ب1تظهر الأبحاث أن الأشخاص المصابين بداء السكري هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 1 (ويسمى أيضًا الثيامين).

وجدت إحدى الدراسات أن استبدال الثيامين يمكن أن يمنع تكوين المنتجات الثانوية الضارة لاستقلاب الجلوكوز، ويقلل من الإجهاد التأكسدي، ويحسن وظيفة الأوعية الدموية، وجدت دراسة أخرى أن فيتامين ب1 قد يساعد في تقليل تلف الكلى لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المرتبطة بالسكري.

فيتامين ب 12يميل الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني إلى انخفاض مستويات فيتامين ب 12.

إذا كان لديك نقص فيتامين ب12، فإن تناول مكملات فيتامين ب12 يمكن أن يساعد في تصحيح هذا النقص. لمعرفة ما إذا كان لديك نقص فيتامين أم لا، تحدث مع طبيبك لإجراء تحليل فيتامين ب١٢.

فيتامين دتشير إحدى الدراسات إلى أن مكملات فيتامين د قد تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين لدى الأفراد الذين لديهم مستويات A1c يتم التحكم فيها جيدًا.



لا توصي الجمعية الأمريكية للسكري (ADA) بتناول فيتامين د لدعم علاج مرض السكري من النوع 2 إلا إذا كنت تعاني من نقص الفيتامين. المغنيسيوم الأفراد الذين يعانون من نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة هم أكثر عرضة للإصابة بنقص المغنيسيوم. وذلك لأن المغنيسيوم هو فيتامين موجود في الأطعمة الكاملة مثل الحبوب الكاملة والخضروات الورقية والبقوليات والمكسرات.

أكدت إحدى الدراسات، أن مكملات المغنيسيوم قد تساعد أيضًا في تقليل مستويات الجلوكوز أثناء الصيام لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، كما أكدت دراسة أخرى أن المغنيسيوم قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين .