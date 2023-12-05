استشاري في جراحة ومناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة: كتم العطاس قد يسبب مضاعفات تؤدي للوفاة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري جراحة ومناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة الدكتور “إبراهيم الصميلي”، أن كتم العطاس قد يسبب مضاعفات كثيرة.

وأضاف في تصريحات لـ “برنامج الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أن كتم العطاس يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.

وأوضح ِأن العطاس يتبعه خروج بعض الهواء من الفم، مشيرا إلى أنه في حالة كتم العطاس، فإن هذا الهواء من الممكن أن يصل إلى الدماغ ويسبب التهاب في السحايا.