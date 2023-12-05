بيروت - نادين محمد - ضغوطات الحياة أحياناً قد تتسبب في الشعور بالإرهاق الدائم، والأمر لا يقتصر فقط على الجزء البدني، بل نشعر بصعوبة أيضاً في الممارسات الحياتية التي تحتاج تركيز عالي، أو التي تعمل على الجهاز العصبي بشكل كبير.

ولهذا فمثل الجسم، يحتاج الدماغ إلى بعض التمارين لتنشيطه، إليكِ في "الجميلة" تمارين تنشيط الدماغ مع الجلوس لفترات طويلة.

تمرين يعزز قدرتك على التذكر

قومي بإعداد قائمة على سبيل المثال عناصر البقالة، أو الأشياء التي يجب القيام بها، أو أي شيء آخر يتبادر إلى ذهنك واحفظيها، وبعد ساعة أو نحو ذلك، تعرفي على عدد العناصر التي يمكنك تذكرها.

واجعلي القائمة صعبة قدر الإمكان للحصول على أكبر قدر من التحفيز الذهني، وقد أشارت إحدى الدراسات السابقة الصغيرة إلى أن كتابة القوائم وتنظيمها ساعد كبار السن على تذكر قوائم الكلمات بشكل أكثر فعالية.

ما رأيك التعرف على أطعمة تزيد التركيز و تحمي الذاكرة

تمرين الكلمات التي تبدأ وتنتهي بنفس الحرف

تصوري تهجئة الكلمة في رأسك، ثم حاولي التفكير في الكلمات الأخرى التي تبدأ (أو تنتهي) بنفس الحرف، حيث يساعد هذا التمرين قوتكِ على التركيز.

تمرين رسم خريطة من الذاكرة

بعد العودة إلى المنزل من زيارة مكان جديد، حاولي رسم خريطة للمنطقة، وكرري هذا التمرين في كل مرة تذهبين فيها إلى مكان جديد، فقد وجدت إحدى الدراسات السابقة، التي ركزت على سائقي سيارات الأجرة في لندن (الذين من المتوقع أن يحفظوا التخطيط المعقد للمدينة)، أن السائقين الذين حفظوا خريطة المدينة بنجاح أظهروا تغيرات دائمة في بنية الدماغ ووظيفة إدراكية أفضل.

العزف على آلة موسيقية

(مصدر الصورة freepik)

تعلمي العزف على آلة موسيقية، إذ يعد تعلم مهارات جديدة ومعقدة تمرينًا مفيدًا للدماغ المتقدم في السن، وقد أشارت مراجعة سابقة نُشرت في The Gerontologist إلى أن الأنشطة الموسيقية (مثل العزف على آلة موسيقية، أو الغناء في جوقة، أو تلقي دروس العزف على البيانو) أظهرت وعدًا خاصًا بشيخوخة الدماغ الصحية.

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دروس الطبخ

(مصدر الصورة freepik)

يستخدم الطهي عددًا من الحواس (الشم، واللمس، والبصر، والذوق) التي تشمل أجزاء مختلفة من الدماغ، بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المهارات المعرفية مثل تخطيط الوجبة، وحل المشكلات، وصياغة قائمة البقالة، وتعدد المهام، والتنظيم.

تعلم لغة أجنبية

الاستماع في تعلم لغة جديدة يحفز الدماغ، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط كونك تتعلمين لغة جديدة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

المصدر: everydayhealth



