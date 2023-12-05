بيروت - نادين محمد - عادةً ما يتضمن التخلص من سموم الجسم بالكامل اتباع نظام غذائي يُعرف باسم الديتوكس، والذي يساعدكِ على الشعور بصحة أفضل، والتخلص من الملوثات والمواد الكيمائية الموجودة في بعض أنواع الأطعمة.

إليكِ في "الجميلة" خطوات بسيطة لبدء برنامج ديتوكس صحي في حياتك.



ما هو نظام الديتوكس للتخلص من سموم الجسم بالكامل؟

(مصدر الصورة freepik)

الديتوكس - أو التخلص من سموم الجسم بالكامل تعني عادة اتباع نظام غذائي معين أو استخدام منتجات خاصة تدعي أنها تخلص الجسم من السموم، وبالتالي تحسين الصحة وتعزيز فقدان الوزن.

ومع ذلك، فإن الجسم "يزيل السموم" بنفسه بشكل طبيعي ولا يحتاج في الواقع إلى أنظمة غذائية خاصة أو مكملات باهظة الثمن للتخلص من السموم.

5 خطوات تساعدكِ لبدء برنامج ديتوكس صحي

إليكِ مجموعو من النصائح والخطوات التي يمكنكِ اتباعها لبدء برنامج ديتوكس للتخلص من السموم:

التركيز على النوم

يعد ضمان النوم الجيد كل ليلة أمرًا ضروريًا لدعم صحة الجسم ونظام إزالة السموم الطبيعي.

كما يسمح النوم لعقلك بإعادة تنظيم وإعادة شحن نفسه، خاصة وأنه مع الحرمان من النوم، لا يتوفر لجسمك الوقت الكافي لأداء الوظائف الحياتية، لذلك يمكن أن تتراكم السموم وتؤثر على العديد من جوانب الصحة.

ويرتبط قلة النوم بعواقب صحية قصيرة وطويلة المدى، مثل التوتر والقلق وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة.



شرب المزيد من الماء

الماء يفعل أكثر بكثير من مجرد إرواء عطشك، كما إنه ينظم درجة حرارة الجسم، ويزيت المفاصل، ويساعد على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، ويزيل السموم من الجسم.

ويجب أن تقوم خلايا جسمك بإصلاح نفسها بشكل مستمر لتعمل على النحو الأمثل وتحلل العناصر الغذائية ليستخدمها جسمك كطاقة.

ومع ذلك، فإن هذه العمليات تطلق المواد السامة من الجسم على شكل اليوريا وثاني أكسيد الكربون، والتي يمكن أن تسبب ضررًا إذا تراكمت في الدم، وينقل الماء هذه المواد ويزيلها بكفاءة عن طريق التبول أو التنفس أو التعرق، لذا فإن الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل صحيح أمر مهم لإزالة السموم.

ما رأيك في ازالة الكرش بدقيقتين من خلال تدليك السرة.



قللي من تناول السكر والأطعمة المصنعة

(مصدر الصورة freepik)

غالبًا ما يتسبب السكر والأطعمة المصنعة في العديد من أزمات الصحة العامة اليوم، وتربط الأبحاث الاستهلاك العالي للأطعمة السكرية والأطعمة المصنعة للغاية بالسمنة والأمراض المزمنة الأخرى، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

وتعيق هذه الأمراض قدرة الجسم على إزالة السموم بشكل طبيعي عن طريق الإضرار بالأعضاء التي تلعب دورًا مهمًا، مثل الكبد والكليتين.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الاستهلاك العالي للمشروبات السكرية إلى الإصابة بالكبد الدهني، وهي حالة تؤثر سلبًا على وظائف الكبد.

كما يمكنك الحفاظ على صحة نظام إزالة السموم من الجسم عن طريق تناول كميات أقل من الوجبات السريعة.

كذلك، يعد استبدال الوجبات السريعة بخيارات صحية مثل الفواكه والخضروات أيضًا طريقة صحية لتقليل الاستهلاك.



تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من الأضرار التي تسببها جزيئات تسمى الجذور الحرة، كما تحميك من الإجهاد التأكسدي وهو حالة تنتج عن الإنتاج المفرط للجذور الحرة.

تسبب هذه الجزيئات ضررًا لمجموعة من الخلايا، وتشير الأبحاث إلى أن ضرر الجذور الحرة يلعب دورًا في حالات مثل الخرف وأمراض القلب وأمراض الكبد والربو وأنواع معينة من السرطان.

لذا فإن تناول نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة يمكن أن يساعد جسمك على مقاومة الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة الزائدة والسموم الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

إليكِ أهمية تمارين السكوات للنساء.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البريبايوتكس

صحة الأمعاء مهمة للحفاظ على صحة نظام إزالة السموم، وتحتوي خلايا الأمعاء على نظام لإزالة السموم وإفراز يحمي الأمعاء والجسم من السموم الضارة، مثل المواد الكيميائية.

وتبدأ صحة الأمعاء الجيدة بالبريبايوتكس، وهو نوع من الألياف يغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك والتي تسمى البروبيوتيك، وباستخدام البريبايوتك، يمكن للبكتيريا الجيدة أن تنتج مغذيات تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة المفيدة للصحة.

يمكن أن يؤدي استخدام المضادات الحيوية وسوء نظافة الأسنان وجودة النظام الغذائي إلى تغيير التوازن البكتيري في أمعائك.

وبالتالي، فإن هذا التحول غير الصحي في البكتيريا يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك وجهاز إزالة السموم ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض والالتهابات.

كما إن تناول الأطعمة الغنية بالبريبايوتكس يمكن أن يحافظ على صحة الجهاز المناعي وجهاز إزالة السموم، وتشمل المصادر الغذائية الجيدة للبريبايوتك الطماطم والخرشوف والموز والهليون والبصل والثوم والشوفان.

المصدر: Healthline

إليكِ لفقدان الوزن بدون رجيم أسرع أعشاب لحرق ونسف الدهون