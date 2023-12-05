شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سهلة لتجنب زيادة الوزن فى الشتاء.. منها المشى 3 مرات أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة استعدادا لفصل الشتاء، قد نشعر بالحاجة المستمرة للشعور بالدفء والراحة، وهو ما يدفعنا إلى تناول الكثير من الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة لتدفئته، وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة شيرى أنسى نجيب استشارى التغذية العلاجية جامعة عين شمس، أن فصل الشتاء يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الوزن بصورة كبيرة، لاعتماد الكثير من الأشخاص على الطعام في المقام الأول للحصول على مصدر للطاقة وتدفئة الجسم، وتناول الكثير من الأطعمة الدسمة، مما يتسبب فى زيادة الوزن.

وأضافت استشارى التغذية العلاجية في تصريح لـ " الخليج 365"، أنه يمكن من خلال اتباع عدد من النصائح السيطرة على طريقة تناول الطعام والحفاظ على الوزن في فصل الشتاء، من خلال اختيارالأطعمة والحرص على أن تحتوى الوجبة على الحبوب الكاملة والكثير من الخضراوات وحصة من البروتين، وتقليل تناول الحلويات والفطائر.

وشددت على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية خلال أوقات الطقس البارد، للحفاظ على صحة الجسم ونشاطه وتجنب زيادة الوزن، موضحة أن أبسط تمرين يمكن أن يساعد في السيطرة على الوزن المشى على الأقل 3 مرات في الأسبوع .

وأشارت استشارى التغذية، إلى أهمية شرب الماء خلال فصل الشتاء، على عكس ما قد يعتقده البعض ويتجاهله بسبب عدم استجابة الجسم للعطش بسبب درجات الحرارة الباردة، موضحة أن شرب الماء المنتظم يعمل على تناول كميات أقل من الطعام و يحسن من الهضم ويقلل من خطر الانتفاخ.