أمراض تمنعك من تناول العسل الأبيض.. اعرف الحد المسموح به لمرضى السكر

القاهرة - سامية سيد - العسل الأبيض يحث العديد من الأطباء على تناوله لتقوية المناعة والحصول على فوائده الكثيرة، ولكن هل تعلم أن هناك أمراض تمنعك من تناوله؟ هذا ما أكدته الدكتورة دينا خلف استشاري التغذية في قصر العيني.

قالت استشاري التغذية، إن العسل الأبيض يعتبر كنزا من الفوائد والقيم الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولكن عند الإفراط في تناوله يحدث عدد من المضاعفات الصحية خاصة لمرضى السكر.

-مرضى السكر

يحتوي علي نسبة عالية من السكريات، ولذا الإفراط في تناوله يزيد من فرص ارتفاع نسبته في الدم، مما يعرضه للكثير من المضاعفات الصحية.

- حساسية العسل

هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية العسل، وتناوله يسبب تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج مادة الهيستامين، وظهور بعض الأعراض، ومنها حكة جلدية، وضيق في التنفس.

وقدمت استشاري التغذية، نصائح لتناول العسل الأبيض بشكل صحي ومنها:-يمكنك تناول ملعقة واحدة فقط من العسل الأبيض المخففة بالماء الدافئ علي الريق، وذلك بالنسبة لمرضي السكر، ولكن مرضي حساسية العسل عليهم تجنب تناوله بشكل عام.