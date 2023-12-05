شكرا لقرائتكم خبر عن لو كسلان.. نصائح وحيل تجعلك تمارس الرياضة اليومية باستمتاع فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ممارسة الرياضة على الرغم من فوائدها التى لا تعد للإنسان وصحته ومناعته وقوته، إلا أن البعض يعتبرها ثقلا عليه، خاصة فى الشتاء، يتردد البعض فى القيام بتمارينه اليومية بسبب الكسل والخمول، فكيف يمكن أن تجعل رياضتك ممتعة وتحرص على أدائها يوميا دون كلل؟

ذكر تقرير نشر فى موقع medlineplus الطبى المتخصص، أن ممارسة الرياضة هى أهم عنصر فى يومك لا تفوته أبدا واجعله جزءا هاما فى حياتك، لتحصل على فوائدها العديدة والتى منها أنها تساعدك على التخلص من العادات السيئة كالسهر والتدخين وغيرها، كما تعمل على تحسين حالتك المزاجية وتقيك الإصابة بالتوتر والاكتئاب والاضطرابات النفسية المختلفة، كما تعزز عوامل الهدوء لديك.

وتابع التقرير معددا فوائد الرياضة، والتى منها أنها تساعد على وقاية الجسم من الزيادة فى الوزن ومن مشكلات العضلات والعظام، ومن أمراض السرطانات وتحسن من الصحة البدنية والجنسية وتعزز القدرة على النوم بأريحية، وغيرها الكثير.





وقدم التقرير نصائح فعالة للتمتع بتمارينك اليومية دون كسل منها :

ـ ساعد نفسك واستمتع بصعود السلم يوميا فى المنزل والعمل، المشى مسافات من المنزل إلى العمل مثلا، اهتم بالحركة الكثيرة خلال يومك لا تجلس الا قليلا.

ـ اختر مرافق او اكتر أو مجموعة من الأصدقاء أو الأقارب المميزين ومارسوا الرياضة سويا أما فى الهواء الطلق أو الجيم أو المنزل.

ـ قم بتشغيل الموسيقى المفضلة لك أو الفيلم الذى تحبه أمامك وانت تمارس رياضتك اليومية.

ـ نوع بين أنواع التمرينات لكى لا تشعر بالملل، وكل فترة غير من تمريناتك وتجعلها بين الخفيف والثقيل والممتع والبسيط وغيرها.

ـ مارس الرياضة مع أطفالك وسوف تقضى وقتا ممتعا.

ـ يمكنك الالتحاق بدروس رياضية منظمة وممتعة كدروس الرقص الزومبا أو غيرها.