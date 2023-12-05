شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء صحة يحذرون من رجيم البيض.. اعرف البدائل الأفضل لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن رجيم البيض يمكن أن يساعد على خسارة ما يصل إلى 10 كجم في 10 أيام فقط، حيث يمكن للشخص تناول البيض المسلوق والتفاح، موضحة، أن هناك أسباب تجعلك تدرج البيض في نظامك الغذائي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، لأنه مليئ بالبروتين، و يمكنه تقليل مستويات الجوع، ووفقًا للدكتور فرانكي فيليبس، اختصاصي تغذية في جمعية الحمية البريطانية، يستغرق هضم البروتين وقتًا أطول من الكربوهيدرات، مما يقلل الشهية، يمكن أن يساعد هذا في تقليل تناول السعرات الحرارية، وهو أمر حيوي لإنقاص الوزن.



رجيم البيض

غير أن الدكتور فيليبس أكد أنه: "لا يوصي أي اختصاصي تغذية على الإطلاق بهذا النظام الغذائي"، فهو غير متوازن من الناحية الغذائية بأي شكل من الأشكال، ويحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الحبوب الكاملة والألياف، وبالتالي من المحتمل أن تصاب بالإمساك، بجانب أنها طريقة مملة للغاية لتناول الطعام ولن تكون مناسبة للأشخاص الذين يعانون من أي حالة طبية، ولا للأطفال، كما أنه نظام غذائى يفتقر إلى الكثير من العناصر الغذائية الأساسية، على سبيل المثال، يحتوي على كمية منخفضة جدًا من الألياف، وليس الكثير من الكالسيوم وفيتامين C، ويوجد حوالي 66 سعر حراري و6.4 جرام من البروتين في بيضة متوسطة الحجم، وفقا لموقع British Lion Eggs.

وأوضح أن معظم البالغين يحتاجون إلى استهلاك حوالي 0.75 جرام من البروتين لكل كيلو من وزن الجسم، حوالي 45 جرامًا للنساء و55 جرامًا للرجال، كدليل، يجب على الرجال تناول ما لا يزيد عن 2500 سعر حراري في اليوم، بالنسبة للنساء، يُنصح بالالتزام بـ 2000 أو أقل، وهذا يجعل النظام الغذائي الذي يحتوي على 900 سعر حراري للبيض أقل بكثير من المستوى الموصى به من استهلاك الطاقة، حتى بين أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، حيث يوصي خبراء الصحة باتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية فقط لأولئك الذين يعانون من مضاعفات مرتبطة بالسمنة والذين قد يستفيدون من فقدان الوزن بسرعة، ويحذرون من أنه يجب اتباعها فقط تحت إشراف أخصائي الرعاية الصحية.



ممكن اكله مخفوق او مسلوق او مقلى

ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى أوجه قصور لأن خطة الوجبات تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية، وفقًا للدكتور فرانكي فيليبس، اختصاصي تغذية في جمعية الحمية البريطانية، يشمل العشاء وعاء من رقائق الذرة أو الشوفان المصنوع من الحليب الخالي من الدسم "200 سعرة حرارية" ، وتفاحة، والشاي الأخضر و3 بيضات مسلوقة أخرى، لكن يمكنك تناول جزرة وبرتقالة كوجبات خفيفة، وفقًا لخطة الوجبات، التي تمت مشاركتها على نطاق واسع على" تيك توك".

وينصح بتناول ما لا يقل عن 5 حصص من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات كل يوم، يتم احتساب جميع الفواكه والخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة والمعلبة؛ تعتمد الوجبات على البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المكرونة أو غيرها من الكربوهيدرات النشوية، ويفضل الحبوب الكاملة.

30 جرامًا من الألياف يوميًا: هذا يعادل تناول كل ما يلي: 5 حصص من الفاكهة والخضراوات، قطعتان من بسكويت الحبوب الكاملة، شريحتان سميكتان من خبز القمح الكامل، وبطاطس كبيرة مخبوزة مع القشر، تناول بعض منتجات الألبان أو بدائل الألبان (مثل مشروبات الصويا) مع اختيار خيارات أقل دهونًا وسكر أقل.

تناول بعض الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض واللحوم وغيرها من البروتينات (بما في ذلك حصتين من الأسماك كل أسبوع، واحدة منها يجب أن تكون زيتية)؛ اختر الزيوت غير المشبعة واستهلكها بكميات صغيرة؛

شرب 6-8 أكواب/أكواب من الماء يومياً؛ يجب أن يتناول البالغون أقل من 6 جرام من الملح و20 جرام من الدهون المشبعة للنساء أو 30 جرام للرجال يوميًا.

وأكد الدكتور دوان ميلور، اختصاصي تغذية في جامعة أستون في برمنجهام.، إن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول، خاصة إذا كانت مصحوبة بأطعمة غنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور والخضراوات والفواكه، ومع ذلك، فإن تناول البيض فقط في وجبات الإفطار والغداء والعشاء ليس أمرًا مستحسنًا.

وكان قد علق اختصاصيو التغذية ردا على ما نشره بعض الأشخاص الذين قاموا بتجربة هذا الرجيم عبر تيك توك، قائلين، إن تناول البيض فقط مقيد للغاية ويحتوي على 900 سعر حراري فقط ، موضحين، إن النظام الغذائي لمدة 10 أيام يمكن أن يساعد الأشخاص على خسارة ما يصل إلى 10 كجم (22 رطلاً)، سواء كان البيض مخفوقًا أو مسلوقًا أو مقليًا، حيث يستمتع الملايين منا بالبيض على الإفطار، ولكن هل يمكنك أن تتناوله في وجبات الإفطار والغداء والعشاء على مدى 10 أيام ؟



رجيم البيض

قالت الصحيفة، لقد تفاخر البعض بخسارة ما يصل إلى 22 رطلاً من وزنهم باتباع النظام الغذائي، الذي يتضمن خفض السعرات الحرارية إلى 900 سعر حراري فقط في اليوم واستهلاك العشرات من البيض المليء بالبروتين ويعتقد أنه يخفف مستويات الجوع، ومع ذلك، يقول اختصاصيو التغذية إنها مقيدة بشكل خطير، وبصرف النظر عن عدم كونه ممتعًا بشكل خاص، فإن تناول البيض فقط لمدة 10 أيام متتالية ليس حلاً طويل الأمد لفقدان الوزن، كما يقول الدكتور دوان ميلور، اختصاصي تغذية في جامعة أستون في برمنجهام .