شكرا لقرائتكم خبر عن بدائل صحية لكبار السن سهلة المضغ وغنية بالبروتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كبار السن يجب الاهتمام بتغذيتهم ووجباتهم اليومية بشكل دقيق، فمع التقدم فى العمر تدريجيا تختلف احتياجات الجسم ومتطلباته وقدراته على التعامل مع الكثير من الطعام.
فالبروتين - وفقا للتقرير- يساعد كبير السن على التمتع بالقوة العضلية قدر الامكان وعدم فقدانها، كما أنه يعزز دفاعات جسمه ضد العدوى والمرض.
-السودانى المجروش من الخيارات الجيدة ويمكن إضافته للأطعمة الصحية كالزبادى.
- شوربة البطاطس من الخيارات الجيدة والصحية وأضف إليها اللبن والكريمة لمذاق وفائدة أكبر.
-يمكن إضافة اللبن الجاف إلى الأطعمة أو المشروبات أو حتى اللبن العادى، لمزيد من الفائدة.
-تناول البيض دون إسراف ، ففيه نسب بروتين عالية وصحية للغاية ، ويمكن خلطه مع الجبن لزيادة البروتين وسهولة المضغ.
- تناول الشوفان الصحى سهل المضغ بقليل من اللبن الدافئ الصحى.
-البسكويت أو المقرمشات اللينة الصحية التى يتم إعدادها من الحبوب الكاملة أحد أهم الخيارات الصحية.
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