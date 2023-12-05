شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن متلازمة الرئة البيضاء؟ 4 أسئلة توضح طبيعة المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت نسبة إصابة الأطفال بمتلازمة الرئة البيضاء، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض.

ما متلازمة الرئة البيضاء؟

أوضح التقرير، أن متلازمة الرئة البيضاء عدوى تنفسية تسببها كائنات دقيقة متعددة كالأنفلونزا والميكوبلازما ، مما يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي.

أكد التقرير، أن إصابة الأطفال بمتلازمة الرئة البيضاء تسببت في دخول أغلب المصابين إلي المستشفيات لأنهم يحتاجون لرعاية وإشراف طبي، وبسبب إصابة الجهاز التنفسي الذي يتطلب إعادة قدرة الطفل على التنفس بشكل طبيعي، وسميت بمتلازمة الرئة البيضاء بسبب ظهور بقع بيضاء في جميع أنحاء الرئتين.

ما هي أعراض متلازمة الرئة البيضاء؟

-السعال.

-الحمى.

-التعب.

- قد يعاني الأطفال أقل من سن الخامسة من العطس.

-انسداد أو سيلان الأنف.

-القيء.

-الإسهال.

-التهاب الحلق.

-الطفح الجلدي.

كيف يتم علاج متلازمة الرئة البيضاء؟

يعتمد العلاج علي تخفيف أعراض الالتهاب الرئوي، وتحسين صحة الجهاز التنفسي، لذا يقوم الطبيب بإعطاء المصاب علاجات تساعد في تخفيف اعراض السعال والحمي.

وفي حالة عدم تحسن المريض قد يحتاج إلى مراقبة طبية دقيقة، بالإضافة إلى توفير العلاج بالأكسجين، لمساعدة الرئة على الشفاء، وإعادة تشغيلها بالقدر الجيد مرة أخرى.

ما هي الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بمتلازمة الرئة البيضاء؟

وقدم التقرير، العديد من النصائح أو الإجراءات الاحترازية التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمتلازمة الرئة البيضاء، ومنها:

-الاهتمام بالنظافة الشخصية مثل غسل اليدين، و تغطية الفم عند السعال، والبقاء في المنزل في حالة المرض.

- أخذ لقاحات الأنفلونزا في مواعيدها كل عام.

-ارتداء الكمامة.

-التباعد الجسدي.